Le Royaume Tome 7 : La meilleure pâtissière

Les éditions Dupuis ont eu l'excellente idée de réunir en album les histoires courtes dessinées par Benoît Feroumont autour de sa série Le Royaume. Certains scénarios sont de lui, d'autres sont signés par Maïa Mazaurette ou Clara Cuadrado, les histoires tiennent parfois en une seule planche, d'autres nous embarquent pour quelques pages.

Je l'avoue volontiers, quand un bouquin me plaît, j'ai du mal à le quitter, je finis par lire tous les détails de l'ours, jusqu'à l'ISBN et le lieu d'impression. Un jour, je lirai carrément le code barre. Du coup, c'est un plaisir de retrouver Anne et son moyen-âge aux couleurs chaudes, les gros oiseaux bavards et tous les abrutis du Royaume, que j'ai adoré découvrir au fil des premiers albums.

Ces histoires-ci sont plus légères, moins ambitieuses peut-être, les jeunes lecteurs vont les adorer et les adultes, comme moi, ne pourront pas s'empêcher de les conserver à côté des 6 autres titres de la série (et du volume intégral étonnant, dont la chronologie est expliquée dans ce septième album, qui est en réalité le huitième, une fois qu'on a tout compris, mais qu'on peut lire quand on veut...)

Le Royaume reste une des séries tout public les plus drôles et légères de la décennie écoulée. Si vous ne la connaissez pas encore, foncez découvrir Anne, la pâtissière médiévale la plus rebelle de l'univers.

Et je le dis et le répète, le dessin de Benoît Feroumont est canon : aussi familier et arrondi que le moyen-âge de Johan et Pirlouit, mais avec une expressivité et une nervosité qui rendent irrésistible son héroïne culottée.