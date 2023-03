Villa Kujoyama : appel à candidatures pour les résidences 2024

La villa Kujoyama est la première résidence artistique française de recherche pluridisciplinaire implantée en Asie. Sa vocation est de renforcer le dialogue interculturel entre la France et le Japon. Elle est construite en 1992 par l’architecte Kunio Kato sur la montagne d’Higashiyama à Kyoto.

C'est un établissement artistique du réseau de coopération culturelle du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Relevant de l’Institut français du Japon, il agit en coordination avec l’Institut français et bénéficie du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, qui en est le mécène principal.

Être lauréat ou lauréate

Les artistes, créateurs et créatrices confirmés de la Villa Kujoyama exercent dans l'une des 16 disciplines suivantes :

Architecture / Paysage / Urbanisme

Arts de la rue / Cirque / Marionnette

Création numérique (arts numériques, jeu vidéo, VR)

Arts plastiques

Bande dessinée

Cinéma (Cinéma d’animation / Documentaire de création / Art vidéo)

Critique d’art et commissariat d’expositions

Danse / Performance

Design / Graphisme

Gastronomie

Littérature (fiction / essai / littérature jeunesse)

Métiers d’art

Mode

Musique (Musique classique / Musique contemporaine / Musiques actuelles / Jazz)

Photographie

Théâtre

Ils sont appelés à nouer des relations de travail avec les milieux professionnels, universitaires, artistiques et culturels de Kyoto, de la région du Kansai et de l’ensemble de l’archipel.

Être lauréat permet de s’appuyer sur l’équipe de la Villa Kujoyama, les collaborations nouées avec le réseau japonais dans les milieux universitaires, culturels et scientifiques japonais. De plus, ce statut offre la possibilité de s'appuyer sur le réseau culturel français au Japon constitué avec la Villa Kujoyama des 5 antennes de l’Institut français du Japon (Fukuoka, Kyoto-Osaka, Tokyo, Yokohama, Okinawa), des 4 Alliances françaises (Nagoya, Sapporo, Sendai, Tokushima), et d’un Institut de recherche (Tokyo).

Les Lauréats portent un projet artistique de recherche original et singulier, nécessitant un séjour d’immersion et de recherches au Japon. Olivier Brault, directeur général de la Fondation Bettencourt Schueller, souligne qu'il n'y a pas d'exigences de production : « La liberté et la confiance sont les maîtres-mots d’une résidence réussie. Un artiste est fondamentalement un chercheur. Plus on laisse de liberté à un chercheur, plus son travail sera fécond, et les découvertes nombreuses et importantes. »

En 2024, la Villa Kujoyama accueillera environ quinze lauréats et lauréates pour des résidences d’une durée comprise entre quatre et six mois. La durée est toutefois « déterminée en fonction des modalités de travail des différentes disciplines artistiques » souligne la Présidente de l'Institut français Eva Nguyen Binh en 2022 à l'occasion des 30 ans de la Villa Kujoyama.

Candidater

Le nombre de candidatures est limité à 250. Ce processus de sélection est ouvert aux artistes, créateurs et créatrices émergents ou déjà reconnus dans les disciplines précédemment évoquées. Les candidats peuvent se présenter en solo ou en duo, qu'ils soient français ou étrangers résidents en France depuis au moins 5 ans.

