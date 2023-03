Le Prix Nobel 1994, Kenzaburō Ōe, est mort

Né en 1935, Kenzaburō Oe, que ce soit dans sa fiction ou dans ses essais, a souvent traité de la Guerre. Que ce soit par le militarisme de l’ancien Japon impérial, en passant le traumatisme du conflit ou l’humiliation de la défaite, jusqu'aux relents de nationalisme après-guerre.

Il s’est aussi efforcé de donner une voix aux victimes anonymes de l’après-guerre : « Sans mes expériences de 1945 et des années suivantes, je ne serais jamais devenu romancier », dira-t-il plus tard, cité par le Guardian.

Du journalisme à l'écriture

Kenzaburō Ōe voit le jour dans un petit village isolé, dans les forêts de Shikoku. Il est le cinquième d’une famille de sept enfants. Élevé dans la croyance que l’empereur du Japon était un dieu vivant, Ōe entend pour la première fois la voix de l’empereur Hirohito, proclamant la reddition du Japon après les bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki. Le bouleversement est total.

Son père est tué en 1944, sa mère et sa grand-mère l’éduquent à base de contes folkloriques, mais aussi des aventures de Huckleberry Finn et des merveilleuses aventures de Nils Holgersson.

Kenzaburō Ōe est le seul de ses frères et sœurs à aller à l’université, y étudie le français, et devient journaliste. Il publie sa première nouvelle en 1957, Un curieux travail. Une autre nouvelle de 1958, Gibier d’élevage, qui raconte l’amitié entre un enfant japonais et d’un prisonnier de guerre noir américain, lui vaut le prix Akutagawa à l’âge de 23 ans.

Le Faulkner japonais

La même année, il édite son premier roman, Arrachez les bourgeons, tirez sur les enfants, qui met en scène un groupe de jeunes délinquants abandonnés par des villageois, alors que les combats font rage. Si une certaine jeunesse d’après guerre lui voue un culte, en tant qu’il exprime cette colère contre le gouvernement du pays, beaucoup de critiques japonais brocardent l’influence occidentale trop marquée dans ses textes.

Il est comparé à William Faulkner dans son style et son approche par son traducteur anglais, John Nathan, à Dostoïevski par Henry Miller, quand son compatriote Kazuo Ishiguro le décrit comme « modeste, étonnamment ouvert et honnête, et très indifférent à la renommée ».

Il sera au Japon la cible des conservateurs pour des ouvrages comme Seventeen (trad. René de Ceccatty et Ryôji Nakamura), paru en 1961, inspiré par le véritable assassinat du président du parti socialiste japonais l’année précédente. Il sera agressé physiquement à l’Université de Tokyo, où il était enseignant.

Un auteur engagé

Son essai de 1970, Notes d'Okinawa (trad. Corinne Quentin) détaille comment l’armée japonaise avait convaincu les civils d’Okinawa de se suicider lors de l’invasion alliée en 1945. Il l’amena devant la justice en 2005, après des plaintes de deux officiers à la retraite. Toutes les charges retenues contre l'auteur ont finalement été rejetées.

L’auteur japonais s’est notamment engagé contre la Guerre du Vietnam et pour l’indépendance de l’Algérie. Il participera à la marche de 1961, accompagné de figures comme Jean-Paul Sartre, qui l’admire beaucoup, ou Simone de Beauvoir. En 2007, auprès de Paris Review, il déclare être « un anarchiste qui aime la démocratie ».

En 1994, la même année que l’obtention du Prix Nobel, il refuse l’Ordre de la Culture du Japon au motif qu’il rejette « toute autorité, toute valeur supérieure à la démocratie ». Dans ses dernières années, il s’est engagé pour la réconciliation de son pays avec ses voisins, notamment avec la Corée, exhortant le pouvoir japonais à indemniser les esclaves sexuelles coréennes en temps de guerre.

Son fils Hikari

Parmi ses romans les plus importants, on peut encore citer Le Jeu du siècle (trad. René de Ceccatty

et Ryôji Nakamura), que le comité Nobel a considéré comme son chef-d’œuvre.

Mais aussi Une affaire personnelle (trad. Claude Elsen), paru en 1965, ou encore Une existence tranquille édité en 1990, qui s’appuient sur son expérience de père d’un enfant handicapé, Hikari. « J’ai été formé en tant qu’écrivain et en tant qu’être humain par la naissance de mon fils », confiait-il en 2005.

Hikari est devenu un prodige de la musique et un compositeur primé, et ses compositions se vendaient « mieux que n’importe lequel de mes oeuvres, et j’en suis fier », décrit Kenzaburō Ōe.

Crédits photo : Thesupermat (CC BY-SA 3.0)