Prix de la Contre-Allée : Philippe Sands, lauréat 2023

Philippe Sands l’a emporté au premier tour de scrutin par 6 voix contre 2 à Thomas Dodman (Nostalgie. Histoire d’une émotion mortelle, Seuil, 2021) et 1 à Hervé Le Bras (Le Grand remplacement n’existe pas, Grasset, 2021).

Dans les années 1960, la Grande-Bretagne sépare Diego Garcia et les cinquante-quatre autres îles des Chagos de la toute jeune République indépendante de Maurice. La raison secrète : offrir aux États-Unis une base militaire sur Diego Garcia, la plus grande île de l’archipel. Les Chagossiens qui y demeuraient depuis le XVIIIe siècle sont chassés brutalement de leur foyer et contraints à l’exil, au mépris des mesures internationales d’après-guerre en matière de décolonisation. Parmi eux, Liseby Élysé, une jeune mariée, enceinte de son premier enfant. Depuis cinquante ans, Liseby Élysé n’a eu de cesse de se battre pour pouvoir retourner sur son île natale. C’est ce combat que Philippe Sands retrace, en mettant en lumière les horreurs persistantes de l’impérialisme britannique, les crimes racistes dont Mme Élysé et ses compatriotes chagossiens ont été les victimes, et le long cheminement du droit international moderne pour que soit reconnu et jugé ce crime contre l’humanité.

- Le résumé de l'éditeur pour La Dernière colonie