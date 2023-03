Lancement d'un Prix du roman d'espionnage 

L’écrivain fribourgeois Eric Bulliard a remporté le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2023 pour son roman La Cabine, paru aux éditions de L’Hèbe. Près de 900 lectrices et lecteurs de toute la Suisse romande ont participé au vote qui, pour la seconde fois, était ouvert à toutes et tous. Les cinq écrivaines et écrivains en lice ont chacun été récompensés d’un prix de 5 000 francs. Le lauréat sera accueilli en résidence littéraire au Château de Lavigny par la Fondation Ledig-Rowohlt et la Ville de Lausanne.