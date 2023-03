Prix suisse du livre jeunesse 2023 : cinq finalistes 

Les finalistes 2023 sont :

ABC Suisse / ABC Schweiz, Niels Blaesi (texte et illustration), Bergli Books

Il grande alveare, Elanor Burgyan (illustration) et Giorgio Volpe (texte), Caissa Italia

Lea und Finn langweilen sich, Tom Reed (texte et illustration), Dörlemann Verlag

Le Colibri, Hélène Becquelin (illustration) et Élisa Shua Dusapin (texte), La Joie de lire

Le Livre bleu, Albertine (illustration) et Germano Zullo (texte), La Joie de lire

C’est dans le cadre des Journées Littéraires de Soleure, le samedi 20 mai 2023 à 15h, que seront présentés les cinq ouvrages finalistes et que sera annoncé le livre gagnant.

En 2022, la distinction a été décernée à l’illustratrice bernoise Johanna Schaible pour son album Es war einmal und wird noch lange sein (éditions Hanser Verlag).

Ce prix national de littérature pour l’enfance et la jeunesse est porté par l’Association suisse des libraires et éditeurs suisses (Schweizer Buchhandels und Verlags-Verband SBVV), l’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM et les Journées Littéraires de Soleure.

