L'Académicien Vargas Llosa défend le gouvernement du Pérou

Après Pedro Castillo, aujourd’hui emprisonné, c’est Dina Boluarte qui est dans la tourmente. Non du fait de tractations politiques, mais face à une partie de la rue qui manifeste depuis la destitution de l’ancien président, le 7 décembre dernier. Des protestations pour lesquelles on dénombre au moins 54 morts, dont 6 soldats.

“Mus par des idéologies ou des intérêts politiques”

Une répression dénoncée par plusieurs chefs d’État de la gauche latino-américaine, comme le mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador, qui estime que Pedro Castillo a été victime des « élites économiques et politiques » du Pérou. Mais aussi, entre autres, son homologue de Colombie, Gustavo Petro.

« Comme on le sait, certains gouvernements de la région, mus par des idéologies ou des intérêts politiques, sont intervenus de manière inappropriée dans les affaires du Pérou, remettant en question la légitimité de son gouvernement », a expliqué de son côté Mario Vargas Llosa, repris par l’AFP.

Et de continuer : « Il faut rappeler à ces dirigeants qu’au Pérou, où prévaut la démocratie (...) nous rejetons fermement leur ingérence qui viole les normes internationales et les principes les plus élémentaires du bon voisinage. »

L’instituteur issu de la ruralité, Pedro Castillo, avait créé la surprise en remportant les élections présidentielles de 2021, face à la fille de l’ancien chef d’État Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. Il avait notamment été l’un des meneurs d’une grève nationale d’enseignants en 2017, qui dura plusieurs mois.

Lui et son parti Pérou libre, qui se présente en tant que structure « marxiste léniniste », ont rapidement été confrontés à une large hostilité, entre les acteurs économiques nationaux, le Parlement, ou une bonne partie des grands médias du pays. Le Prix Nobel 2010 avait de son côté soutenu Keiko Fujimori au moment des élections.

Figure politiquement controversée

Pedro Castillo a d’abord été empêtré dans de multiples affaires de corruption, avant que le Congrès péruvien ne lance une motion de destitution à son encontre, approuvée par une majorité qualifiée. En réaction, Pedro Castillo annonçait la dissolution du Congrès et, entre autres, la création d’une assemblée constituante afin de définir une nouvelle Constitution.

Dans la Constitution péruvienne actuelle, le président de la République a seulement le droit de dissoudre le Congrès si le Parlement a refusé la confiance au chef d'État par deux fois.

Sa tentative de dissolution du Parlement péruvien jugée inconstitutionnelle, il est arrêté et inculpé pour « rébellion » et « conspiration ». Sa vice-présidente, Dina Boluarte, qui s’est prononcée contre l’action de Pedro Castillo, prend alors la tête du pays. Cette éviction déclenche une vague de protestations. Les partisans de l’ancien chef d’État exigent la démission du gouvernement et des élections anticipées.

Mario Vargas Llosa est une figure discutée en Amérique latine pour ses positions droitières, dans une région où de très nombreux gouvernements sont de gauche. En France aussi, une tribune publiée en décembre 2021 dans Libération, signée par un collectif d’universitaires, dénonçait les positionnements politiques de l’auteur des Temps sauvages. Il lui était reproché en particulier son soutien à José Antonio Kast, candidat de la droite, défait à la présidentielle chilienne.

Le romancier péruviano-espagnol de 86 ans, déjà membre de l’Académie péruvienne de la langue depuis 1977, et de l’Académie royale espagnole depuis 1994, a été élu en novembre 2021 à l’Académie française.

Il est le premier à devenir un immortel sans n’avoir jamais écrit de livre en français et à dépasser de dix ans la limite d’âge, fixée à 75 ans dans les statuts. Des passe-droits qui révèlent le grand désir de quasi tous les académiciens à l’accueillir sous la Coupole : 18 voix pour lui, une seule pour un rival, un blanc, deux nuls.

L’Académie n’avait plus hébergé de Prix de Littérature Nobel depuis François Mauriac, membre entre 1933 et 1970. Sa renommée mondiale a certainement aussi joué dans ce plébiscite.

Crédits photo : Hreinn Gudlaugsson, CC BY SA 4.0