Hachette-Editis : Rima Abdul-Malak face au “monopole idéologique

Ce 8 mars fut définitivement une journée éprouvante : on apprenait en effet que la Commission européenne avait envoyé un premier avis négatif quant au projet de Vivendi — mise en vente d’Editis pour absorber Lagardère. En parallèle, les résultats financiers du groupe que dirige Yannick Bolloré pour 2022 affichaient une splendide croissance de chiffre d’affaires… mais l’on restait sur sa faim : le nom du repreneur d’Editis était encore repoussé, peut-être même aux calendes grecques.

Valois interpellée

Ce 8 mars, l’Élysée recevait plusieurs acteurs de l’industrie du livre pour évoquer les profondes mutations que le secteur subirait. Représentant des auteurs et de la librairie se retrouvaient, en compagnie de l’avocate Isabelle Wekstein-Steg, représentant les intérêts de l’interprofession.

Et la journée n’a pas manqué d’être chargée, les regards se tournant encore et toujours vers le processus de cession d’Editis. Les huit parlementaires en question adressaient ainsi un courrier à la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, avec dans leur viseur le regroupement de Stéphane Courbit, Daniel Kretinsky et Pierre-Édouard Stérin, décidés à faire offre commune. « Un tel scénario constituerait une grave menace pour la liberté d’édition dans notre pays », affirment-ils, et d’étayer leurs craintes dans un inventaire à la Prévert :

« Stéphane Courbit est un proche de Vincent Bolloré avec qui il entretient des liens politiques et économiques très serrés (comme le rappelle justement la Lettre A, « Vivendi détient 19,6 % de FL Entertainment, la société mère de Banijay et de Betclic, entrée en bourse à l’été 2022 » !). Pierre-Edouard Stérin, exilé fiscal et soutien notoire d’Éric Zemmour, qui a financé le film « Vaincre ou Mourir » à l’ode de la contre-révolution vendéenne et caricaturalement hostile aux principes de la République, partage également tout du « combat civilisationnel » mené par Vincent Bolloré. » – Courrier à Rima Abdul-Malak

Précisons cependant que Pierre-Édouard Stérin s’était défendu de toute proximité avec Éric Zemmour, assurant n’avoir pas financé ses activités politiques. Il l’aurait rencontré, au même titre que d’autres personnalités des différents partis de la scène politique. Rien à reprocher à Daniel Kretinsky ? L'homme d'affaires tchèque serait pourtant, lui aussi, un amateur notoire de l'optimisation fiscale.

Un “monopole idéologique”

C'est en tout cas assez pour demander l’intervention de la rue de Valois, sollicitée pour lutter contre la perspective d’un « monopole idéologique ». De fait, rappellent-ils, Hachette et Editis « concentrent 59 % de part de marché en littérature générale, 65 % en poche et 83 % en parascolaire ».

La loi défendue à l’Assemblée nationale contre la concentration dans les médias et les industries culturelles avait été « combattue avec force, notamment par les députés du groupe Renaissance ». Or, redoutent les députés, si l’acquisition de Lagardère par Vivendi aboutit, avec la vente au triumvirat d’Editis en préambule, les conséquences seraient lourdes.

Cela entérinerait « un modèle de mainmise de grands actionnaires en fragilisant le monde de l’édition et avec lui la vitalité culturelle de notre pays ». Et de conclure : « C’est un sujet démocratique majeur dont vous devez vous saisir, en lien notamment avec les organisations syndicales. Il rend d’autant plus pressante la tenue d’États généraux consacrés au droit de l’information, que vous ne cessez de reporter depuis l’été dernier. »

Les signataires du courrier sont les suivants :

Ségolène AMIOT, La France insoumise - NUPES

Clémentine AUTAIN, La France insoumise - NUPES

Soumya BOUROUAHA, Gauche démocrate et républicaine - NUPES

Alexis CORBIERE, La France insoumise - NUPES

Inaki ECHANIZ, Socialistes et apparentés - membre de l'intergroupe NUPES

Sarah LEGRAIN, La France insoumise - NUPES

Jean-Claude RAUX, Écologiste - NUPES

Sophie TAILLÉ -POLIAN, Écologiste - NUPES

Le courrier est disponible ci-après :

