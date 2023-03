Belgique : une TVA à 9 % pour le livre inquiète libraires et éditeurs

Déjà à l'origine de deux propositions de réforme fiscale rejetées par une partie de la coalition gouvernementale, Vincent Van Peteghem persiste et signe. Il souhaite en effet améliorer les revenus des actifs — de 835 € nets par an — en baissant les charges sur le travail pour augmenter celles sur la richesse et la consommation.

Selon le ministre, la réforme doit aboutir à « faire travailler plus de gens ». Au sein même de la coalition, les avis sont encore partagés : le Parti socialiste perçoit une « base intéressante », mais attend que les bas et moyens salaires soient épargnés, et les plus importants mis à contribution plus largement. Dans l'opposition, les communistes dénoncent « une TVA de base plus élevée de 50 % », qui frappera les plus démunis, rapporte L'Avenir.

TVA faire quoi ?

L'un des leviers de financement de la réforme fiscale belge en projet n'est autre que la taxe sur la valeur ajoutée, un impôt sur la consommation. En cas d'entrée en vigueur des propositions de Vincent Van Peteghem, la Belgique, qui connait aujourd'hui deux taux réduits, de 6 et de 12 %, n'en aurait plus qu'un seul, harmonisé à 9 %.

Logiquement, les produits auparavant taxés à hauteur de 6 % le seraient donc à 9 %. Une hausse non négligeable, qui permettrait de maintenir un taux de 6 % sur l’électricité, le gaz naturel, l’eau courante et le chauffage et de proposer un taux à 0 % sur les fruits et légumes, les médicaments, les couches et les transports publics.

Le livre exposé

Le taux normal de TVA en Belgique est de 21 %, mais des taux réduits s'appliquent sur certains produits. Le livre en fait partie, avec une taxe de 6 %. En juillet 2016, ce taux avait été élargi aux livres numériques, après une longue campagne des libraires et des éditeurs du pays.

Mécaniquement, et sans exception prévue dans le projet de réforme fiscale, la TVA sur le livre passerait donc de 6 à 9 %.

Les éditeurs vent debout

Dans un communiqué commun, l’Association des éditeurs belges (ADEB) et l'Association d'éditeurs belges francophones Les Éditeurs singuliers interpellent le ministre Vincent Van Peteghem en l'invitant à « bien peser les conséquences commerciales et économiques d’un changement qui paraît anodin ».

Car toute la chaîne du livre s’en retrouvera impactée : nouvelle hausse des prix de vente après les difficultés liées à la crise des prix du papier et de l’énergie, avantage concurrentiel donné aux sites étrangers de vente en ligne, démantèlement du dispositif décrétal fixant le prix du livre, réétiquetage manuel de près de 85 % des livres vendus en Fédération Wallonie-Bruxelles. – L’Association des éditeurs belges (ADEB) et Les Éditeurs singuliers

Nous avons tenté de joindre l'Association des librairies indépendantes en Belgique francophone, sans succès pour le moment.

Une tabelle bis

Les commerçants du livre, outre-Quiévrain, voient sans doute eux aussi d'un mauvais œil cette hausse de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur le livre. En effet, cette potentielle augmentation évoque une nouvelle tabelle sur le livre francophone en Belgique.

Cette tabelle désigne un surcoût appliqué sur le livre français par certains distributeurs aux revendeurs belges. Une habitude historique que les libraires belges ont combattu avec force pendant des années jusqu'à obtenir, en 2019, la fin progressive de la tabelle sur les nouveautés. Subsistait toutefois une nuance relative à la TVA (décidément) sur le livre : de 5,5 % en France à 6 % en Belgique, ce qui poussait notamment Dilibel, filiale du groupe Hachette, à maintenir une différence.

« Concrètement cela donne : le dernier livre d’Amélie Nothomb paru en livre de poche, Soif, 6,75 € en Belgique au lieu de 6,70 € en France. Le livre de Bernard Pivot ...Mais la vie continue : 20 € en Belgique au lieu de 19,90 € en France. Une différence ridicule qui nécessitera un surétiquetage de chaque livre », notait l'Association des librairies indépendantes en Belgique francophone en janvier 2021.

La hausse de la TVA voulue par le gouvernement belge risque fort de rétablir cette « tabelle » plus largement, déplorent les deux associations d'éditeurs. Cela « renforcera l’attractivité des prix proposés par certains vendeurs installés hors de nos frontières », mais forcera aussi les libraires belges à « réétiqueter les livres importés » — un calvaire que connaissent bien leurs collègues français, pour cause d'inflation de leur côté.

« Elle compliquera identiquement le travail des éditeurs belges actifs dans l’exportation vers la France, obligeant alors les distributeurs et détaillants à réétiqueter leurs titres, soit en France soit en Belgique », ajoutent les organisations.

Le marché du livre francophone pèse 258 millions € hors TVA. Le supplément de 3 % ne rapportera que 7,8 millions, soit en moyenne 0,417 € par titre. Mais le réétiquetage coûtera au moins 0,25 € par livre, à charge des libraires et distributeurs. – L’Association des éditeurs belges (ADEB) et Les Éditeurs singuliers

Rappelant que le livre avait été déclaré bien de première nécessité pendant la crise du Covid, les professionnels demandent au ministre à lui appliquer un taux réduit maintenu à 6 %, voire même à l'exempter de TVA. Chiche ?

Crédits photo : illustration, Michèle C., CC BY-NC-ND 2.0