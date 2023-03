Trois offres solides et sérieuses” pour Editis, mais Bruxelles en embuscade

La communication reste un art subtil : quand Vivendi évoque la poursuite « des échanges constructifs avec la Commission européenne », les faits affirment autre chose. En effet, la Commission de la concurrence a infligé un premier camouflet au projet de cession d’Editis pour récupérer Lagardère. Le modèle qu’a choisi Vivendi « entrave de manière significative une concurrence effective », note un document signé Magrethe Vestager.

Editis, chronophage

De même, le groupe évoque les discussions avec « les potentiels repreneurs » et la perspective de remèdes qui seront présentés mi-mars. Arnaud de Puyfontaine, président du directoire, insiste cependant sur « la perspective de l’approbation de notre projet de rapprochement avec Lagardère dans les prochains mois ».

Le nom du repreneur, attendu ce 8 mars, poursuit donc le feuilleton entamé fin juillet 2022 lorsque la vente d’Editis fut dévoilée. Selon des observateurs, le temps passé sur ce dossier devient d'autant plus compliqué que 2022 n'est pas une réussite.

Quelques réjouissances

Le groupe éditorial affiche un résultat à 789 millions €, en recul de 8,1 % — et sera à relativiser eu égard à « la croissance inédite de 2021 ». Parmi les grandes réussites, dernier livre de Joël Dicker L’affaire Alaska Sanders, à Lucia, le thriller de Bernard Minier, à 9. Noa de Marc Levy, ou encore à Labyrinthes de Franck Thilliez.

En parallèle, on souligne le programme de modernisation de l’outil logistique de la filiale de diffusion-distribution, Interforum. L’objectif est de permettre une livraison des librairies, en France, sous 24 heures. Enfin, l’EBITA d’Editis passe de 51 millions € en 2021, à 31 millions €.

La valeur d'Editis à la baisse

À ce titre, Vivendi a dévalué Editis : acquis pour 829 millions € début janvier 2019, le groupe éditorial a perdu de sa valeur : cette analyse découle également « des offres reçues par Vivendi. Sur cette base, Vivendi a conclu que la valeur recouvrable d’Editis était inférieure à sa valeur comptable au 31 décembre 2022, ce qui a conduit à comptabiliser une dépréciation de l’écart d’acquisition de 300 millions d’euros ».

Lagardère et Bruxelles...

Reste que le développement à l’international demeure l’un des objectifs de l’entreprise : les différentes acquisitions de Havas en Europe, Australie et Chine sont à rapprocher de la volonté de rapprochement avec Lagardère. Si les premières conclusions de Bruxelles s’opposent au projet, rien n’est encore gravé dans le marbre. De fait, la réponse finale sera communiquée le 23 mai.

Inrerrogé lors de la séance de présentation, Arnaud de Puyfontaine confirmait l’actuel blocage. « Face aux objections que nous avons reçues de la part de la Commission européenne, nous travaillons à fournir toutes les réponses appropriées, dont la vente d’Editis est un des arguments principaux », expliquait le président du directoire.

Trois offres retenues

Et d’ajouter : « Nous avons une ligne directrice, et avons réfléchi à toutes les alternatives possibles. Le but final est d’avoir cette approbation pour boucler cette opération. » Quant aux repreneurs, « trois offres solides et sérieuses » ont été reçues, et surtout validées. Selon les projections, la solution que Vivendi présentera à la Commission « sera normalement approuvée », conclut-il.

Élément à noter, Arnaud de Puyfontaine n’aurait pas demandé à ce que son mandat de censeur au conseil de surveillance soit renouvelé — arrivant à échéance en avril 2023. Selon Le Point, il faudrait l’interpréter comme une plus grande place que prendra Yannick Bolloré.

