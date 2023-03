La Française Cecile Pin en lice pour le Women's Prize for Fiction 2023

Les 5 jurés annonceront le 26 avril quels sont les 6 titres qu'ils ont préférés parmi les 16 ouvrages. Enfin, la lauréate sera désignée le 14 juin lors d'une fête d'été organisée à Londres. Elle recevra l’importante somme de 30.000 livres sterling (environ 33.800 €). Elle se verra également offrir “Bessie”, une figure en bronze en édition limitée créée et donnée par l'artiste Grizel Niven.

Certaines auteures en compétition sont des habituées : Barbara Kingsolver a remporté le Women's Prize for Fiction en 2010 avec The Lacuna. Et Maggie O'Farrell en 2020, pour Hamnet. Ont aussi déjà été présélectionnés : Natalie Haynes, pour A Thousand Ships (2020) ; Laline Paull, avec The Bees (2015) et Elizabeth McKenzie, pour The Portable Veblen (2016).

Enfin, 2023 donne la part belle aux écrivaines débutantes en nommant Jennifer Croft, Jacqueline Crooks, Camilla Grudova, Louise Kennedy, Priscilla Morris, Sheena Patel, Cecile Pin, Parini Shroff et Tara M Stringfellow.

Les ouvrages retenus sont :

Glory de NoViolet Bulawayo (Chatto & Windus)

Homesick de Jennifer Croft (Charco Press)

Fire Rush de Jacqueline Crooks (Jonathan Cape)

Children of Paradise de Camilla Grudova (Atlantic)

Stone Blind de Natalie Haynes (Mantle)

Trespasses de Louise Kennedy (Bloomsbury Circus)

Demon Copperhead de Barbara Kingsolver (Faber & Faber)

Cursed Bread de Sophie Mackintosh (Hamish Hamilton)

The Dog of the North de Elizabeth McKenzie (Fourth Estate)

Black Butterflies de Priscilla Morris (Duckworth Books)

The Marriage Portrait de Maggie O’Farrell (Tinder Press)

I’m a Fan de Sheena Patel (Granta, premièrement publié chez Rough Trade Books)

Pod de Laline Paull (Corsair)

Wandering Souls de Cecile Pin (Fourth Estate)

The Bandit Queens de Parini Shroff (Allen & Unwin)

Memphis de Tara M Stringfellow (John Murray)

Cette distinction a été fondée en 1996. À l’instar du prix Femina en France qui a pris le contrepied du Goncourt autrefois jugé trop sexiste, le Women's Prize for Fiction a été créé en réaction au Prix Booker. En 1991, la deuxième sélection de ce dernier avait choisi six auteurs, tous masculins.

Ainsi, toutes les femmes écrivant en anglais et ayant publié un roman au Royaume-Uni peuvent prétendre à cette compétition. Et ce, quelle que soit leur nationalité, pays de résidence, âge ou encore le thème abordé.

En 2024, les organisateurs du Women’s Prize for Fiction lanceront son prix de non-fiction. L'autrice britannique Kate Mosse, directrice et fondatrice de la récompense, a annoncé au Guardian : « Il ne s’agit pas de retirer la vedette aux brillants écrivains masculins, mais d’y ajouter les femmes. » Le nombre de jurés sera le même, tout comme la dotation. Cette dernière sera remise avec une statuette de l’association Charlotte Aitken Trust qui encourage les talents littéraires.

Crédits photo : Women’s Prize for Fiction