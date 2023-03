Jacques Lucchesi : "Tout cela participe de la connaissance de soi"

Abécédaire des objets quotidiens, le livre évoque tout naturellement Francis Ponge. Par-delà les descriptions, parfois lyriques, de valises, de billets, ou autres, s’engage ici une véritable réflexion philosophique, humaine, sur notre propre rapport au monde.

ActuaLitté : Essayiste, critique d’art, tu es peut-être d’abord poète et également éditeur de poésie. De fait, dans quelle catégorie rangerons-nous Choses vécues ? S’agit-il de poésie au sens strict ?

Jacques Lucchesi : Choses vécues n'est pas, stricto sensu, un ouvrage poétique. Encore que la poésie puisse parfois s'y infiltrer. C'est une suite de méditations en forme d'abécédaire sur des objets familiers ; de ceux qui peuplent notre environnement et que nous utilisons sans y penser – comme la chaise, le lit, l'ordinateur ou le téléphone. J'ai volontairement arrêté leur nombre à trente. Faut-il dire que leur présence nous modifie intérieurement et que nous y laissons beaucoup d'affects ? Le but, précisément, de ce livre est d'inviter le lecteur à les regarder avec plus d'attention et de respect. Et, peut-être, de l'inciter à entreprendre son propre travail de remémoration.

Comme annoncé dans la préface, tu t’attaches à décrire les objets du quotidien. Dès lors, pourrions-nous parler de poésie matérialiste ? Ou, à défaut, parler de littérature matérialiste ?

Jacques Lucchesi : On peut parler d'une littérature matérialiste dans le sens où elle s'attache à sonder des objets à caractère artisanal ou industriel. Mais, en amont, il y a le génie humain qui les a conçus et développés au fil des siècles. C'est donc en filigrane un éloge des capacités d'invention propres à l'humanité.

Tu cites Francis Ponge. Ce dernier est effectivement attaché à décrire, justement, les éléments du quotidien (« Le Pain », « Le Savon », etc.). Peux-tu nous parler de ta rencontre avec cet auteur ? Ce livre constitue-t-il d’abord un hommage à Ponge ?

Jacques Lucchesi : Certes je cite Ponge en exergue du livre. Mais l'hommage s'arrête là. En faisant entrer les choses dans le champ poétique, Ponge a certainement été novateur en son temps. Il a rompu avec un lyrisme de bon aloi, fut-il surréaliste. Mais parler des choses est une autre façon de parler de l'homo faber que nous sommes. Perec, aussi, l'a bien compris. Quant aux Choses vues de Hugo, le mot « chose » est pris dans un tout autre sens, celui de ces évènements, petits ou grands, qui rythment la vie sociale. En cela, le titre de mon livre en prend le contrepied.

Le titre Choses vécues renvoie aussi à la vie, au « vécu ». Tu évoques ta propre famille, ton propre parcours. S’agit-il de se raconter, à travers les objets ? Choses vécues est-il aussi une autobiographie ?

Jacques Lucchesi : Absolument. Choses vécues est aussi une forme d'autobiographie. Comme je l'ai dit, on laisse beaucoup de nous dans les objets qui nous entourent. Et il s'agissait pour moi de retrouver une partie de ces affects, à la façon d'une anamnèse. C'est un peu un portrait kaléidoscopique.

Chaque objet de ton abécédaire renvoie à une réflexion plus large sur le monde. On te sait essayiste, et tu cites d’ailleurs à plusieurs reprises des philosophes tel Spinoza ou des sociologues tel Norbert Elias. Derrière leur apparent prosaïsme, tes textes ont-ils une portée philosophique, justement ? Quelle est ta formation, à ce niveau ? Quel est ton rapport aux sciences humaines en général ?

Jacques Lucchesi : J'ai été assez tôt un lecteur passionné de sciences humaines, même si je n'ai pas fait de longues études universitaires. D'où des éclairages philosophiques et historiques dans ces textes. Mais leur principal objectif est d'ordre psychologique. Tout cela participe de la connaissance de soi.

Tu évoques également plusieurs films, comme Fenêtre sur cour. Te sens-tu marqué par le cinéma? Cela intervient-il dans le processus de création ?

Jacques Lucchesi : Indiscutablement le cinéma fait partie de la culture de l'honnête homme contemporain. Du moins un cinéma porteur de réflexion sur l'humain, comme Hollywood savait en faire dans les années 50. Du reste, on sait qu'il y a de plus en plus d'interactions entre la littérature et les arts de l'image.

Tu es toujours critique d’art pour plusieurs périodiques, essentiellement marseillais. Quel est, là encore, ton rapport à la peinture, à la sculpture ? Cela influence-t-il ton écriture ? Pars-tu parfois d’images pour écrire ?

Jacques Lucchesi : J'ai été journaliste et critique d'art pour différents périodiques locaux et nationaux pendant plus de trente ans. Ce qui signifie au moins que j'aime beaucoup la peinture et la sculpture. Toutefois cela a moins influencé que canalisé mon écriture. Bien sûr, l'image peut être un moteur de création. Mais ce sont les mots qui nourrissent la pensée et l'écriture.

Serge Gainsbourg qualifiait la chanson d’« art mineur ». Tu cites notamment Calogero, ici. On sait que la poésie est délaissée par le grand public, qui lui préfère tout naturellement la variété. Estimes-tu que la poésie n’est pas assez populaire, et/ou trop élitiste ? Comment expliques-tu cette désaffection ?

Jacques Lucchesi : Tout comme le cinéma, mais à un degré moindre, la chanson de variétés fait aussi partie de la culture contemporaine. Là aussi il y a des différences sensibles. Calogero n'est certes pas Serge Gainsbourg. Mais il parle à sa façon de notre époque et on peut extraire de ses chansons des figures – des exemples – pour nourrir une réflexion sur le monde tel qu'il va.

Quant à la seconde partie de ta question – la désaffection présumée de la poésie -, je ne crois pas que ce soit vrai, au vu des nombreux festivals dont elle bénéficie encore. Simplement une scission s'est tôt opérée entre une poésie disons savante et une poésie populaire (la chanson, même d'auteur, mais aussi le slam et le rap). Il faut se souvenir qu'au XIXe siècle, un chansonnier comme Béranger était bien plus connu que Baudelaire. Avec la progression des moyens technologiques, le clivage n'a fait que s'accroître.