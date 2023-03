Isabelle Chardonnier reconduite à la tête de la DRAC Bretagne

Isabelle Chardonnier, administratrice civile, est reconduite dans ses fonctions de directrice régionale des affaires culturelles de Bretagne pour une durée de 3 ans, à compter de ce jeudi 9 mars 2023.

Collaboratrice du préfet de région et des préfets de départements, la directrice régionale des affaires culturelles dirige et coordonne le travail de son équipe. Elle met en œuvre dans la région les orientations définies par la ministre de la Culture et veille à leur adaptation au contexte régional.

Diplômée de Sciences Po Lyon, Isabelle Chardonnier commence sa carrière en tant que directrice de la culture et du tourisme au Puy-en-Velay, avant de se mettre au service, à travers différents postes, de la région Rhône-Alpes.

En 2016, elle est nommée cheffe du département de l'action territoriale au ministère de la Culture, avant de prendre ses fonctions à la tête de la DRAC Bretagne en 2020.

Le siège de la DRAC Bretagne se trouve à Rennes, au sein de l'Hôtel de Blossac. Elle compte 4 pôles : Transmission, publics et territoires, Industries culturelles et économie de la culture, Création et enfin Patrimoines.

Photographie : illustration, Contando Estrelas, CC BY-SA 2.0