À qui profite la rentrée littéraire ?

Pourquoi la rentrée littéraire existe en France ? Depuis quand ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelles conséquences a-t-elle pour les acteurs de la chaîne du livre ? Quels en sont les enjeux économiques, écologiques, logistiques, culturels ? Et enfin, à qui profite-t-elle vraiment ?

Omniprésente et centrale dans le monde du livre, elle semble être le cœur qui le fait vivre. Et si il arrêtait de battre ?

Tables rondes, conférences, ateliers et autres surprises ponctueront cette journée qui s'adresse à tous les professionnels du secteur : auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires, critiques mais aussi aux lecteurs curieux.



Programme :



Le master Livres et Médiations destine ses étudiants à travailler dans cet écosystème. Il s’agit d’une formation à visée professionnelle qui instruit au développement éditorial et culturel : autant de l’objet livre que de la lecture.

Le master est centré sur différentes formes de médiations, c’est-à-dire toutes les manières pour une œuvre artistique de rencontrer un public. Il met l’accent sur l’organisation et l’animation de manifestations : festivals, événements culturels, programmes d’activités culturelles autour du livre au sein de structures variées.

La notion de médiation implique des connaissances, compétences et techniques ainsi qu'une éthique. Elle est au cœur des enjeux contemporains, en raison notamment de l’augmentation continue de la production littéraire, avec l’apparition puis l’extension de livres, d’œuvres ou de modes de lectures liés au numérique. La médiation se donne pour finalité de favoriser leur accès.

Elle implique, pour s’élaborer, une réflexion sur l’environnement d’une œuvre et ses moyens d’exister. Il faut donc une connaissance de la littérature contemporaine et des outils et espaces de création, édition, commercialisation et diffusion qui façonnent l’écosystème du livre. La médiation se fait alors passeuse d’art et de sens.

Pour clôturer ces deux années d’enseignements, les étudiants et étudiantes du master Livres et Médiations organisent chaque année, une journée interprofessionnelle axée sur la médiation. Une occasion unique de mettre à profit l’expérience et les compétences acquises au cours de leurs études. Recherches documentaires, interviews, rencontres, animations... sont au programme. Autant d’éléments formateurs pour confirmer leur professionnalisme, avant les premiers pas dans la vie active.

Les contenus des années passées sont tous disponibles sur ce blog.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0