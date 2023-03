Ricky Bernstein fait entrer la BD au musée du verre 

En puisant ses sources d’inspiration dans les sitcoms et les comics de sa jeunesse, Ricky Bernstein crée des œuvres murales en verre, qui racontent à la fois son histoire et celles de la vie quotidienne de la classe moyenne américaine des années 1950, de manière humoristique, satirique et caricaturale.

Les personnages semblent être sortis de bandes dessinées qui se débattent avec des aspirateurs hors de contrôle, des cordons téléphoniques emmêlés, des pannes d'ordinateur inopportunes et bien d'autres choses encore, alors qu'ils jonglent avec les tâches souvent banales de leur vie quotidienne.

Chaque histoire présente une petite tranche de vie quotidienne imprégnée d’émotions. Beaucoup de mes œuvres sont des récits autobiographiques, des bribes de mémoire d’une éducation merveilleusement dysfonctionnelle d’un gamin juif issu des classes moyennes. Je pointe doucement un doigt sur nos bizarreries qui nous rendent si humains. Je suis influencé par des programmes télé des années 50, ainsi que par les tableaux extraordinaires de Reginald Marsh et Norman Rockwell. Tout ceci m’inspire et m’influence pour créer mes futures œuvres. - Ricky Bernstein

Inauguré le 25 juin 2022, le nouveau musée du verre François Décorchemont a depuis bénéficié de plusieurs donations importantes qui viennent enrichir ses collections. L’année 2023 sera, entre‐autre, consacrée à les présenter au public.

La programmation du musée mettra ainsi à l’honneur les maîtres verriers d’hier et d’aujourd’hui à travers notamment une exposition dédiée à la donation Legras, François‐Théodore Legras (1839‐1916), célèbre verrier et l’un des quatre fondateurs de l’Art nouveau. Ses productions, de renommée mondiale, se sont déployées à travers un nombre considérable de modèles de formes et de décors.

Le maître verrier contemporain, Ricky Bernstein lancera la saison avec plusieurs de ses créations comprenant Voilà dont il a fait don au musée. Représentative de son travail elle met en lumière les héros du quotidien le plus ordinaire, mêlant savamment humour et satire au cœur de compositions hautes en couleurs.

Enfin, le musée rendra hommage au journaliste passionné et fin connaisseur du monde du verre, Thierry de Beaumont, à travers une série de portraits de verriers réalisés au cours de sa carrière, qui appartiennent désormais aux collections du musée.

Crédits photo : Ricky Bernstein, Voilà, 2006