L'IRCEC victime d'un dénigrement d'auteurs “ingrats et injustes

Patrick Lemaître, Président de l’IRCEC qu'ActuaLitté avait sollicité en vain, s’est fendu d’une première riposte face « à la campagne de dénigrement orchestrée ». Réaffirmant son abnégation envers les artistes-auteurs, il détaille le mode de fonctionnement de la caisse nationale de retraite complémentaire.

Ingratitude et injustice

Son inventaire passe en revue le ministère de tutelle (Direction de la Sécurité sociale, rattachée au Ministère de la Santé et de la prévention), ainsi que son conseil d’administration. Et de souligner la présence de cinquante élues et élus qui « œuvre[nt] au bon fonctionnement de notre institution ».

Et de saluer combien ces personnes font preuve « d’un dévouement total et d’un sens aigu des responsabilités qui en découlent ». Dans ces conditions, nul n’oserait soupçonner l’IRCEC de ne pas « assurer une retraite protectrice et forte ». Dans ce contexte, la « campagne de dénigrement […] nous apparaît comme particulièrement ingrate et injuste », note le président.

Selon que vous serez puissant ou misérable...

Un léger biais, puisque personne n’a encore accusé l’IRCEC de mal faire son travail — même si à parcourir le plaidoyer, on resonge à l’adage “qui s’excuse s’accuse”. De fait, la pétition faisait avant tout état des méthodes employées pour arriver à ses fins.

Une autre déformation apparaît quand le président se plaint de ce que cette campagne serait « largement orchestrée par des professionnels qui ne revendiquent pas d’appartenance à la communauté des artistes-auteurs ». En effet, quelques journalistes ont apporté leur soutien à la pétition : bien que concernés par les problématiques, ils sortent du cadre des artistes-auteurs. Sauf que leur relais attise la suspicion.

Là encore, on sourira en coin : alors que l’IRCEC compta parmi les opposants à la création d’un statut d’auteur professionnel, voici la caisse changée en gardienne du temple. Et d’établir une discrimination, puisque cela sert ses intérêts, entre vrais et faux auteurs — une géométrie variable qui fait un peu plus encore grincer des dents.

Au pain (IR)Cec et à l'eau...

Se faire cueillir de la sorte n’a pas vraiment apaisé le mécontentement de la Ligue. Particulièrement quand elle lit :

« Loin de nous l’idée de contester la légitimité de tout citoyen à se plaindre de ce qu’il considère comme étant un traitement inéquitable fait à sa personne, mais nous ne pouvons que lui suggérer de s’adresser à son député ou au législateur de la République. » – Patrick Lemaître, Président de l’IRCEC

Des cahiers de doléances ?

Une manière de s’abriter derrière la législation, tout en présentant les artistes-auteurs comme une population geignarde, à qui l’on concéderait toutefois le droit à la récrimination. Alors que, c’est connu : s’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche. « Personne ne refuse de s’acquitter des cotisations », nous indique la Ligue. « Mais personne ne peut non plus cautionner les méthodes de recouvrement en vigueur. »

Et d’ajouter : « L’image véhiculée d’auteurs capricieux qui rechigneraient à verser leur écot est réellement dégradante. Est-ce trop espérer d’un organisme qu’il se montre vigilant et respectueux des personnes dont il assure défendre si vigoureusement les intérêts ? »

À huis(sier) clos

Dans une réponse sans concession, le syndicat professionnel remet donc les pendules à l’heure. Depuis son appel à témoignages, lancé le 24 février dernier, plus d’une centaine de personnes atteste des dysfonctionnements que réfute la caisse.

« Aujourd’hui même, je découvre un prélèvement sur mon compte bancaire de plus de 1400 euros venant d’un huissier mandaté par l’IRCEC. Je n’ai jamais reçu de courrier avant. » – Témoignage d'auteur

Le président s’en défendait pourtant avec vigueur et émotion : « Ce n’est jamais de gaieté de cœur que l’IRCEC confie des dossiers à un huissier de justice. D’abord parce que c’est un aveu d’échec, celui de ne pas vous avoir enseigné l’importance d’une retraite complémentaire autonome et gérée par vos pairs et le devoir légal qui s’y rattache. Assurer le recouvrement des cotisations est une obligation à laquelle toute Caisse de retraite est tenue. L’IRCEC n’y fait pas exception. »

Intimidation et harcèlement

Mais la Ligue ne s’en laisse pas conter :

« Monsieur le président, la réalité du fonctionnement de l’Ircec, c’est un manque de retours et de communication avec vos services, ce sont des réponses qui varient, c’est une commission de recours amiable difficile à cerner. Ce sont des envois d’huissiers automatiques. Ce sont des artistes-auteurs et autrices qui plient et payent des centaines d’euros indus parce qu’ils sont intimidés par les méthodes brutales de leur caisse. » – Ligue des auteurs professionnels

Sans oublier que de tels procédés ont des répercussions, tant psychologiques que financières sur les personnes. « Et quand, par chance, l’IRCEC accepte de reconnaître ses torts, les remboursements arrivent des mois plus tard », déplore la Ligue.

Aux grands maux...

Aussi, devant « [l’] incapacité à répondre aux interrogations et demandes légitimes des auteurs cotisants », l’association a décidé d’employer les grands moyens. « Nous saisirons le ministère de tutelle de l’IRCEC — la Direction générale du travail — afin d’obtenir l’ouverture d’une enquête sur le fonctionnement de la caisse. Nous tenons à leur disposition la centaine de témoignages déjà reçus, ainsi que tous ceux qui nous parviendront par la suite », conclut la directrice Stéphanie Le Cam, interrogée par ActuaLitté.

Pour qui souhaiterait également approfondir ses connaissances de l’IRCEC, une analyse particulièrement intéressante, autant qu’édifiante, est disponible à cette adresse.

Selon nos informations, l’IRCEC ne se sentirait cependant pas si droite dans ses bottes : la caisse aurait demandé à des organisateurs d’auteurs de ne pas diffuser la pétition, mais au contraire de leur apporter leur soutien. Nous attendons confirmation de ce point, pour le moins révélateur. On consultera la pétition à cette adresse.

