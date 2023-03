Eric Bulliard lauréat du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2023

La Cabine, paru aux éditions de l’Hèbe sous la plume de l’écrivain fribourgeois Eric Bulliard, a remporté le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2023 lors de la cérémonie du lundi 6 mars au Théâtre de Vidy-Lausanne.

Ce roman s’attache au destin d’une cabine téléphonique perdue au cœur du désert du Mojave, en Arizona. Grâce à la quête de Ron, un doux rêveur californien par ailleurs pionnier d’Internet, la Mojave Phone Booth connait une éphémère gloire internationale.

La Cabine s’empare avec brio, finesse et empathie des thèmes de la naissance d’Internet, de la solitude et du lien, du progrès ou encore de la dématérialisation des contacts humains, tout en proposant une belle évocation du désert et des grands espaces américains.

Né en 1970 à Fribourg, Éric Bulliard est journaliste, critique littéraire et romancier. Journaliste au journal La Gruyère, il y est responsable de la rubrique Culture. Son premier roman, L’adieu à Saint-Kilda, paru en 2017, a remporté plusieurs prix.

C’est une réaction de grande surprise, et bien évidemment de joie parce que je ne m’y attendais absolument pas. Je sais que c’est un peu cliché de le dire comme ça, mais très sincèrement, vu la qualité des autres livres qui était en lice je m’étais dit que j’avais peu de chance de l’avoir en vue du peu de campagnes que j’ai faites puisque je ne suis sur aucun réseau social. Pour moi l’écriture sera toujours avec beaucoup de doute, avec beaucoup d’inquiétude. Avoir ce genre de reconnaissance de la part des lecteurs, puisque c’est un prix des lecteurs et des lectrices, c’est rassurant et cela m’encourage vraiment à essayer de continuer. -Eric Bulliard, lauréat

Pour sa 9e édition, le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne, organisé par le Service des bibliothèques & archives, en charge de la politique du livre, a ouvert à nouveau son vote à l’ensemble des lectrices et lecteurs de Suisse romande et au-delà. Le vote s’est tenu du 1er janvier au 28 février 2023. 868 votes valables ont été enregistrés. La Cabine a obtenu 223 votes.

Les quatre autres romans en lice pour le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2023 étaient Fusil d’Odile Cornuz (En Bas), qui obtenu 115 votes ; Les Déshérités de Valentin Decoppet (Campiche), 143 votes ; Lettre à mon dictateur d’Eugène (Slatkine) 174 votes ; et Sa préférée de Sarah Jollien-Fardel (Sabine Wespieser), 213 votes. Les votes sont issus principalement des cantons de Vaud, Fribourg, Valais, Genève et Neuchâtel. Une trentaine des votes provient de cantons alémaniques ou du Tessin, et autant de pays hors de Suisse.

Le taux de participation a plus que doublé par rapport à l’édition 2022. La collaboration active de plusieurs lieux du livre à Lausanne et en Suisse romande ainsi que les nombreuses rencontres et clubs de lecture organisés expliquent notamment cette augmentation significative du nombre de votantes et votants. Un résultat plus que réjouissant alors que l’édition 2024 du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne célèbrera les dix ans d’existence de cette manifestation phare de la vie culturelle lausannoise.

Crédits photo : Le syndic de la Ville, Grégoire Junod, remet un bouquet au lauréat Eric Bulliard. © Sarah Carp - Ville de Lausanne