La censure de livres en Floride, vue par un libraire de Miami

Le week-end dernier, départ 5 h pour la book fair qu’organisait une école française de Orlando, le samedi. Quelques heures de route, des parents qui ont monté cet établissement sous forme associative et des enfants ravis. Pour moi, pas mal de logistique, à déplacer les livres et ramener les invendus le jour même… quelques heures de trajet, mais quel plaisir !

Des livres à interdire

Sur le départ, j’ai saisi une conversation au vol : l'interdiction de livres dans des écoles de Floride. Étrange : j’avais vu quelques articles, mais le sujet me semblait conscrit, et loin d'intéresser le grand public. Au cœur de cette histoire, la législation adoptée en juillet 2022, mais entrée en vigueur en janvier 2023 : il était décidé que certains sujets sensibles, traités dans les livres, devenaient inappropriés à de jeunes élèves. Ainsi, on en débarrasserait les bibliothèques scolaires.

Il faut préciser que le gouverneur de l’État, Ron DeSantis, et son ministère de l’Éducation sont de deux bords politiques opposés et, depuis le Covid, ont du mal à s’entendre. Quand tout le monde cherche l’intérêt des enfants, les querelles politiques ont conduit à une situation absurde, développée dans les médias.

Pour le ministère de l’Éducation, il fallait éviter de générer des formes de rejets dès l’enfance. Pour DeSantis, au contraire, il faut supprimer ces textes, car il y aurait un danger à exposer trop tôt les enfants à ces sujets. Une sorte de prophétie autoréalisatrice : en lisant un ouvrage parlant d’un couple monoparental, développe-t-on une tendance à l’homophobie ?

Sans instructions, que faire ?

Reste que pour les établissements scolaires, cette perspective de retirer les livres a provoqué un attentisme total : les documentalistes devaient-ils agir de leur propre initiative ? Attendre des recommandations ? Apprécier selon leurs critères la justesse des ouvrages ? Et dans ce cas, avec quel budget cette mesure de retrait serait mise en œuvre ? En somme, sans directive, le désarroi fut complet : certains ont donc pris soin de bâcher toute leur bibliothèque, dans la précipitation.

Au plus simple, donc, mais aussi au plus flagrant… et les photos que l’on a vues sur internet reflètent bien plus cette décision d’urgence, instaurée en attendant des consignes strictes ou une liste précise des œuvres, qu’une véritable censure. Face à des milliers de livres dans une bibliothèque scolaire, j’ignore comment je m’y serais moi-même pris, en fait.

Le vivre ensemble...

Personnellement, je le vois dans la librairie : les enfants ne manifestent pas spontanément des attitudes de rejets ni des comportements haineux. La curiosité prime, sans barrières de couleur de peau ou d’ethnie. Ces attitudes sont induites, avec le temps : quand ils se chamaillent dans ma boutique, c’est plutôt parce que l’un des deux ne veut pas partager un livre, un jouet… ou un goûter !

De retour à Boca Raton, toutes ces réflexions en tête, je me suis mis en tête de chercher des ouvrages. Pas une sélection provocatrice, mais un choix à même de parler de tolérance, d’expliquer que l’on est tous pareils et tous uniques. Et dans ce cas, nos différences importent-elles vraiment ?

C’est à cette conclusion qu’ils me font parvenir, autant que celle à laquelle je pense important d’aborder ces questions. Ne pas créer le mal, en diabolisant des sujets raciaux, ethniques, sexuels : apprendre en réalité que pour vivre ensemble, il faut des compromis, sans se compromettre.

D’ailleurs, il y avait ce témoignage lu dans la presse de la mère de trois enfants : elle se disait étonnée d’apprendre que l’on bannissait des livres de l’école, alors qu’à son sens, la violence en milieu scolaire nécessiterait le plus d’attention. Dans les États du Sud, la législation sur le port d’armes est plus souple qu’ailleurs : les écoles organisent régulièrement des exercices pour habituer les enfants à réagir dans le cas, dramatique et déjà survenu, d’un tueur qui attaquerait…

Interdire des livres ? Pendant ce temps circulent des armes qui représentent, elles, un véritable danger au quotidien : voilà qui mériterait peut-être plus d'attention...

