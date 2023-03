Année record en France avec 142 créations de librairies

À l’occasion du prochain Quart d’heure de lecture national le 10 mars, qui invite tous les Français à prendre 15 min de leur temps pour lire, le CNL publie le nombre de créations de librairies en 2022. L’établissement au service de la chaîne du livre et du développement du lectorat se félicite de l’attractivité du métier de libraire, acteur indispensable de la diversité éditoriale et soutien à la lecture. Cette attractivité s’est sensiblement accrue depuis le début de la crise sanitaire, et les nouveaux établissements contribuent à l’amélioration du maillage territorial.

Accompagnement et diversité

Depuis deux ans, tous les acteurs observent une démultiplication des ouvertures de librairies, notamment dans les territoires ruraux. Alors que l’on dénombrait déjà 140 créations de librairies en 2021, l’année 2022 affiche un nouveau record avec 142 librairies créées. Il s’agit d’un rythme de création doublé par rapport aux années antérieures (62 en 2017, 79 en 2018, 68 en 2019, et 59 en 2020). Parmi les enseignes spécialisées ouvertes (20 % du total), une sur deux porte sur la bande-dessinée (Hors mangas), et une sur six est concentrée sur la littérature jeunesse.

Les créations enregistrées depuis 2017 concernent pour les deux tiers cinq régions (Île-de-France à 20 %, Occitanie à 11 %, Nouvelle Aquitaine à 11 %, Auvergne-Rhône-Alpes et Bretagne à 10 %). On note toutefois sur les deux dernières années un recul significatif de l’Île-de-France (-6 points) et un gain en particulier en Bretagne (+ 6 pts) mais aussi Pays de la Loire (+ 4 pts).

Ces chiffres traduisent à la fois une orientation marquée pour certaines zones rurales et littorales (atlantique, languedocienne), et le développement de librairies dans les communes périphériques de métropoles dynamiques (Bordeaux, Marseille, Nantes, Rennes en particulier) ou de villes et agglomérations de taille moyenne.

Attractivité des territoires

Pas moins d’une librairie sur deux ouverte depuis 2017 l’a été dans une commune de moins de 15.000 habitants et une sur quatre de moins de 5000 habitants, dans une démarche souvent revendiquée de service de proximité.

Depuis 2017, le CNL a soutenu directement 80 créations (projets dont les chiffres d’affaires étaient supérieurs à 200.000 €) et indirectement via les conventions CNL-DRAC-Région 90 autres projets (chiffres d’affaires inférieurs à 200.000 €), en veillant à chaque fois à la qualité des projets présentés, la formation de leurs responsables, et à leur contribution au maillage territorial.

Si le rythme semble s’infléchir, une cinquantaine de projets d’ouverture sont d’ores et déjà identifiés en 2023.

Des fermetures peu nombreuses

Le CNL dénombre 27 fermetures en 2022 (28 en 2021). Le nombre de fermetures est resté très stable sur les six dernières années (34 en 2017, 25 en 2018, 30 en 2019, 21 en 2020). Un tiers des librairies fermées avaient moins de dix ans.

Le solde net (Création – fermetures) est largement positif en 2022 (115 établissements), et à hauteur de 380 librairies sur six ans. Soit un rapport moyen d’une fermeture pour 3,3 créations.

Les soutiens de l'interprofession

Le nombre de reprises demeure soutenu et assez stable – autour d’une cinquantaine référencée chaque année, dont 51 en 2022 - et font l’objet d’une attention toute particulière des pouvoirs publics, souvent déterminants dans leurs financements, et des professionnels.

Un tiers des 300 reprises effectives depuis 2017 ont été soutenues par l’Adelc et le CNL notamment. En 2022, le CNL a soutenu 23 reprises à travers ses aides à l’investissement. Le nombre de reprises est environ deux fois plus élevé que le nombre de fermetures depuis 2017. On dénombre un peu moins de deux créations pour une reprise.

Le nombre de cessions ne devrait guère fléchir du fait à la fois du rythme des départs en retraite et de la remise en vente à intervalle désormais plus rapproché que par le passé. Et ce, notamment par des personnes qui les avaient rachetées précédemment dans le cadre de reconversions.

À noter enfin qu’au cours des six dernières années, le CNL et ses partenaires au niveau national ou régional ont soutenu des créations, reprises ou rénovation dans près d’une ville sur deux engagée dans le cadre du programme d’investissement quinquennal Action Cœur de ville.

Crédits photo (illustration) : ActuaLitté, CC BY SA 2.0