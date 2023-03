Biélorussie : 10 ans de prison pour l'écrivain et Prix Nobel Ales Bialiatski

Le président du jury des British Book Awards et rédacteur en chef du Bookseller, Philip Jones, est formel : les éditeurs indépendants du Royaume-Uni et d’Irlande ont connu « une année de croissance exceptionnelle des ventes et des bénéfices, face au Brexit et à l’escalade des coûts de fonctionnement ». 48 maisons sont actuellement en compétition pour devenir « Small Press of the Year », mais toutes n'adhèrent pas à ces propos.