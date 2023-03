Frédéric Vitoux reconduit président, pour enrichir la langue française

Élu à l'Académie française en décembre 2001, Frédéric Vitoux, né en 1944, romancier et critique littéraire, passa notamment par les rédactions du Quotidien de Paris et du Nouvel Observateur. Il fut également conseiller littéraire ou membre du comité de lecture des éditions Stock, puis Calmann-Lévy.

Il a publié un grand nombre d'ouvrages, dont Les cercles de l’orage (Grasset, 1976), Prix Maillé-Latour-Landry de l’Académie française, La vie de Céline (Grasset, 1988), Prix Goncourt de la biographie, ou encore La Comédie de Terracina (Le Seuil, 1994), Grand Prix du roman de l'Académie française.

Plusieurs scénarios ont été signés de sa main, dont des adaptations de Sans Famille d’Hector Malot et de Robinson Crusoé de Daniel Defoe pour France 2.

Président de la Commission d'enrichissement de la langue française depuis 6 ans, Frédéric Vitoux voit son mandat reconduit pour quatre années supplémentaires.

Placée auprès du Premier ministre, la CELF a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

La Commission est composée de 19 membres : son président, six membres de droit dont le délégué général à la langue française et aux langues de France, le Secrétaire perpétuel de l’Académie française, l’un des deux Secrétaires perpétuels de l’Académie des sciences, le représentant de l’Organisation internationale de la francophonie, le président du Conseil supérieur de l’Audiovisuel, le président de l’AFNOR, et douze personnalités qualifiées nommées par le ministre de la Culture sur proposition des ministres et des autorités désignés par le décret modificatif du 25 mars 2015.

Photographie : Frédéric Vitoux (crédits photo : Fayard)