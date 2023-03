Michel Rodrigues rend un dernier hommage à Emmanuel Veillet

Emmanuel Veillet est décédé « probablement » des suites d’une crise cardiaque le dimanche 26 février dernier. « Il avait vu sa santé se détériorer grandement à la mort cet été de sa mère infirme, dont il s’était occupé jusqu’au bout », confie Michel Rodrigues dans un message publié sur le réseau social Facebook.

Il avait étudié à l’école de dessins animés des Gobelins. Il s’était illustré en dessinant des personnages de séries animées pour enfant comme Le tour du monde en 80 rêves de Carlos ou encore Gulliver. Il s’était ensuite consacré à l’écriture de concept de dessin animé dont Nez de Fer, le Chevalier Mystère (2001) pour lequel il collabore avec Michel Rodrigues.

Plus tard, toujours avec Michel Rodrigues, il deviendra le papa de la girafe Fifine qui se décline en deux albums : Fifine et ses copines (2015) et Fifine et sa cousine (2017), tous deux publiés chez Alice Jeunesse.