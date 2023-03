La sélection du Prix des Amateurs du Livre d’Art 2023 révélée

Ces récompenses seront décernées à un ouvrage d’art célébrant le patrimoine. Esthétiques et didactiques, ces opus lèvent le voile sur les mystères de la création en apportant au fil des pages un nouvel éclairage sur l’art et la culture.

Une librairie éphémère proposant une cinquantaine d’écrits sera accessible dès 15h au rez-de-chaussée de l’Hôtel Drouot. Les auteurs seront présents pour des dédicaces à partir de 18h.

Composé d'écrivains, historiens d’art, conservateurs et journalistes, le jury rassemble, sous la présidence de Jean-Marie Rouart, de l’Académie Française, des personnalités du monde littéraire et artistique : Nicolas Chaudun, Érik Desmazières, Franck Ferrand, Anne-Sophie de Gasquet, Alexandre Giquello, Adrien Goetz, Christophe Leribault, Catherine Pégard, Clémentine Portier-Kaltenbach, Jean-Louis Remilleux, Pierre Rosenberg, de l’Académie Française, et Thierry Sarmant.

Le Prix Drouot des Amateurs du livre d’art sera remis à 20h, le 9 mars, par le président et les membres du jury, en présence de Delphine Bürkli, maire du 9e arrondissement.

La sélection des ouvrages a été assurée par les membres du jury, le comité de lecture de la Librairie Lamartine et la rédaction de La Gazette Drouot.

Voici les auteurs et ouvrages en lice cette année :



Joseph Assémat-Tessandier, Louis Lagrenée (1725-1805), Arthena

Peintre d’Histoire, à la belle carrière officielle , Louis Lagrenée (1725-1805) présente plus de 150 tableaux au Salon du Louvre de 1755 à 1789. Soulevant à plusieurs reprises l’enthousiasme de Diderot, sa peinture est appréciée des milieux financiers et aristocratiques, jusqu’à la Cour de Russie. De ses petits tableaux de cabinet aux grands sujets inspirés de l’histoire ancienne, son style épuré et raffiné au coloris délicat lui vaut le surnom d’«Albane français».

Anne Bony, Axelle Corty, François Touret, Jean Touret, Les Éditions de l’Amateur

Son activité de sculpteur et sa partici- pation au renouveau de l’art sacré sont moins connues, bien qu’on lui doive des œuvres majeures comme le maître-autel de Notre-Dame de Paris. Cette première monographie s’attache à présenter les différents univers dans lesquels Jean Touret s’est épanoui. Elle révèle une oeuvre riche, battant au rythme d’une action humaniste et poétique, animée par une vie spirituelle profonde.

Jean Touret a été artiste peintre, sculpteur, designer de mobilier et créateur d’art sacré. Son aventure créative singulière s’est ancrée, au lendemain de la Seconde Guerre mon- diale, dans un village de la Beauce où il a dirigé Les Artisans de Marolles, une coopérative connue pour sa production de meubles et objets.

Sébastien Boudry, Louis-François Chatard et les peintres doreurs du Garde-meuble de la Couronne sous Louis XVI, Éditions Faton – Mobilier National

Sous Louis XVI, Louis-François Chatard en devient le principal fournisseur. Peintre et doreur, il est également parfumeur. Cet ouvrage nous fait découvrir cette profession et ce savoir-faire, ceux qui l’exercèrent avec excellence, tout en illustrant les mutations des corporations et de l’artisanat à Paris à la veille de la Révolution.

Les peintres et doreurs du Garde-Meuble de la Couronne ont participé à la création des plus beaux sièges du XVIIIe siècle. Leurs livraisons illustrent la diversité et l’ex- cellence des métiers d’art qui ont fait la réputation de Paris à la fin du XVIIIe siècle. Leur travail apporte finition et éclat au décor des bois après le travail du menuisier et du sculpteur qu’ils mettent en valeur.

Jean-Philippe Échard, Stradivarius et la lutherie de Crémone, Philharmonie de Paris (Musée de la Musique)

Les stradivarius — violons réalisés par le luthier Antonio Stradivari entre 1666 et 1737 — font l’objet d’une fascination durable et cette aura a depuis longtemps dépassé le strict champ musical. Comment ces instruments, façonnés à Crémone au milieu du XVIe siècle, sont-ils devenus les compagnons de prédilection des plus grands violonistes ?

Jean-Marcel Humbert (sous la direction de), Art déco, Égyptomanie, Norma

Publié à l’occasion des 100 ans de la découverte de la tombe de Toutankhamon et des 200 ans du déchiffrage de la pierre de Rosette, ce livre répond à un engouement et une curiosité toujours considérables pour l’Égyptomanie. Ce concept renvoie à un imaginaire collectif suscité par le songe, qui a été nourri tout au long des XIXe et XXe siècles par les fouilles archéologiques et les grands voyages. Ces découvertes majeures ont été un terreau fertile pour la création et particulièrement pour les artistes Art déco qui trouvèrent dans ses lignes et ses motifs, l’inspiration.

Égyptomanie Art déco explore les origines et le fonctionnement de ce processus culturel et artistique, façonné par une multitude de champs. Égyptomanie Art déco est agrémenté d’une iconographie explicite et inédite et s’inscrit dans la collection Art déco, déjà composée de deux livres : 1925, quand l’Art déco séduit le monde et Art déco France-Amérique du Nord.