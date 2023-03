Nicaragua : exilés, des auteurs déchus de leur nationalité

Président de la république du Nicaragua entre 1979 et 1990, Daniel Ortega dirige à nouveau le pays d'Amérique latine depuis 2007. Toujours associée au Front sandiniste de libération nationale (FSLN), cette figure politique abandonne toutefois certaines positions révolutionnaires pour assurer sa réélection, aux côtés de l'Église catholique et du patronat.

En une décennie, l'économie du pays se développe considérablement, avec une baisse notable de la pauvreté, mais, en 2018, un projet de réforme des retraites fait descendre la population dans la rue. Les appels à la démission du président sont accueillis par une forte répression, qui laisse derrière elle plusieurs centaines de morts et de blessés.

Dérive autoritaire

Depuis ces événements, l'autoritarisme du gouvernement perdure. Ce 2 mars, le Groupe d'experts des droits de l'homme des Nations Unies sur le Nicaragua a indiqué, dans un rapport, que « de graves violations et abus des droits de l'homme ont été commis, et continuent de l'être » dans le pays.

Selon les experts, les exactions du gouvernement de gauche sont nombreuses : « les exécutions extrajudiciaires, les détentions arbitraires, la torture, la privation arbitraire de la nationalité et du droit de rester dans son propre pays », listent-ils.

Depuis 2018, tous ces événements sont récurrents, voire systématiques. Ils « ne sont pas un phénomène isolé, mais le produit d'un processus planifié de démantèlement de la séparation des pouvoirs et des garanties démocratiques et d'une forte concentration du pouvoir dans les figures du Président et du Vice-président de la République », ajoute encore le rapport du groupe d'experts.

Persécution politique

Pour limiter les moyens de l'opposition, Daniel Ortega et son gouvernement ont notamment recours à la privation arbitraire de la nationalité et à la déportation forcée, qui permettent d'éloigner les indésirables ou de s'assurer qu'ils resteront à l'étranger.

Le 15 février dernier, 94 opposants se retrouvent ainsi frappés de déchéance de leur nationale, après décision d'une Cour d'appel. « Les accusés ont réalisé et continuent de perpétrer des actes criminels au détriment de la paix, de la souveraineté, de l’indépendance et de l’autodétermination du peuple nicaraguayen, en incitant à la déstabilisation du pays, en favorisant des blocus économiques, commerciaux et financiers », a déroulé le juge, rapporte Le Monde.

Quelques jours plus tôt, le 10 février, 222 prisonniers politiques avaient été expulsés vers les États-Unis, après déchéance de leur nationalité.

Écrivains et journalistes visés

Parmi les 94 opposants, deux figures littéraires du pays. Sergio Ramírez, d'une part, lauréat du prestigieux Prix Cervantes en 2017. Nommé vice-président du gouvernement en 1984 par le Front sandiniste de libération nationale, il accompagne ce dernier pendant quelques années et en fut même membre de la direction nationale dans les années 1990. Sa rupture avec Ortega remonte à 1994, et Ramírez se retire de la politique deux ans plus tard.

Bien sûr, il reste une figure et une voix particulièrement en vue au Nicaragua. En 2021, il est contraint de s'exiler en Espagne, après l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre et la censure de son livre à paraitre.

D'autre part, Gioconda Belli, qui fut elle aussi aux côtés du FSLN dans les années 1970 et 1980. Si la défaite du parti aux élections de 1990 l'affecte profondément, elle s'en éloigne également quelques années plus tard. En 2018, réagissant aux manifestations et à la répression, Gioconda Belli était devenue une opposante déclarée d'Ortega, appelant à une rénovation du sandinisme. Son engagement l'a forcé à l'exil, entre les États-Unis et l'Espagne.

Dans un communiqué, l'organisation PEN International dénonce la décision de justice et la contrainte à l'exil des deux auteurs, mais aussi du journaliste Carlos Fernando Chamorro ainsi que des 91 autres citoyens et citoyennes.

Photographie : à gauche, Sergio Ramírez, en 2012 (Jorge Mejía peralta, CC BY 2.0), à droite, Gioconda Belli, en 2016 (Smokeonthewater, CC BY SA 4.0)