Comment économiser de l'argent lors de l'achat de livres ?

“Lire, c’est voyager, voyager, c’est lire” disait Victor Hugo. Vous n’iriez sans doute pas jusqu’à troquer votre prochain voyage en Turquie contre un exemplaire d’Aziyadé de Pierre Loti, et vous ne renonceriez probablement pas à votre périple au Vietnam contre une lecture d’Un Barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Néanmoins, si une journée réussie est une journée au cours de laquelle vous avez pu parcourir les rayons d’une librairie ou feuilleter les pages d’un livre, c’est sans doute que la lecture vous offre un petit moment d’évasion dans votre quotidien. Mais il est vrai que l’évasion a un prix ! Pour éviter de dépenser des sommes faramineuses dans un livre qui, à peine dévoré, rejoindra ses compatriotes sur l’une des rangées de votre bibliothèque, il existe de nombreuses alternatives. Ne partez pas tout de suite à la chasse aux codes promo pour vous offrir un nouveau laptop HP pour profiter de votre nouvel abonnement de livres audio. Voici quelques idées pour économiser sur l’achat de vos livres.

1- Préférer les livres d’occasion

Si vous aimez humer l’odeur d’un livre, souligner les passages qui vous ont plu ou encore, que vous vous délectez du bruissement des pages, plutôt que d’acheter des livres neufs, achetez plutôt des livres d’occasion. Pour les livres de poche, vous pourriez économiser jusqu’à 50 % par rapport au prix du livre neuf, ce qui n’est en rien négligeable. Vous trouverez facilement sur des sites comme de grands libraires en ligne ou dans des librairies spécialisées de nombreux livres universitaires ou livres de tout genre d’occasion. C’est aussi un moyen d’économiser de manière plus responsable. Entre la déforestation et le coût de recyclage d’un livre, l’occasion est une alternative des plus écologiques. De plus, si vous aimez les histoires, le livre d’occasion vous offre, au-delà de la trame même du livre, son histoire propre en tant qu’objet. Entre les mains de qui se trouvait-il avant de finir dans les vôtres ?

2- L’ebook

Autre alternative intéressante, le livre numérique ou ebook. Ce dernier présente de nombreux avantages. Les outils digitaux vous permettent de lire dans le noir par exemple, ou encore de ne pas avoir de pages à tourner. C’est un gain de place et de poids considérable. Les livres physiques sont encombrants et lourds, ce qui peut être un problème lorsqu'on vit dans un petit logement ou lorsqu’on voyage. Enfin, L'ebook coûte aussi bien moins cher qu’un livre papier. Pas d’imprimeur déjà et plus facile à mettre en promotion par le seul fait que l’ebook soit dématérialisé. Il n’est pas rare par ailleurs de trouver sur certains sites comme la Fnac ou Decitre une vaste collection d’ebooks gratuits, allant des classiques aux romans policiers en passant par des romans d'aventure.

3- Partir à la recherche de promo et codes promo

Autre moyen d’économiser sur l’achat de livres, les codes promo. De nombreuses enseignes comme Rakuten ou encore Auchan proposent toutes l’année des codes promo qui vous permettent d’économiser sur le rayon livre. Certaines chaines proposent également des sélections de livres neufs à prix réduits, comme sur le site Gibert Joseph. Sur le site de la Fnac en revanche, votre deuxième livre vous est parfois offert parmi une sélection, de quoi vous faire plaisir tout en économisant !

Dernière technique un peu retorse, vous faire offrir les livres que vous convoitez ! Il suffit de suggérer avec plus ou moins de finesse et d'habileté à votre entourage immédiat les titres que vous aimeriez voir arriver dans votre bibliothèque. Si vos proches vous aiment et veulent vous faire plaisir, il y a fort à parier que le miracle se concrétise ! Mais, c'est un procédé à charge de revanche...

Voici quelques idées qui vous permettront de faire de belles économies sur l’achat de vos prochains livres. Que vous fassiez le choix des promos, des livres d’occasion ou du livre numérique, ce sont autant de moyens de ne pas trop entamer votre budget loisir, tout en vous faisant plaisir. Il ne tient plus qu’à vous de décider vers quelles aventures et quelles contrées vous portera votre prochaine lecture !