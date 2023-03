Des prix de traduction créés en mémoire de Sophie Castille

En mémoire de Sophie Castille, VIP Brands ltd, société de négociation de droits, et les festivals britanniques COMICA et Lakes International Comic Art, portent les Sophie Castille Awards for Comics in Translation.

Ces derniers récompenseront la traduction en anglais d'une bande dessinée, avec un prix décerné directement à l'auteur ou à l'autrice de cette traduction. « Diffuser ces œuvres à l'international, grâce à la traduction, permet de rapprocher le monde entier », soulignent les créateurs de ces prix.

Un jury composé de trois personnes remettra chaque année le Sophie Castille Award for Comics in Translation. Il réunit pour cette édition inaugurale Karen Green, conservatrice des bandes dessinées à la Columbia University's Rare Book & Manuscript Library, le dessinateur Charlie Adlard, et le producteur Peter Kessler, administrateur du Lakes International Comic Art Festival.

Depuis la fin des années 1990, Sophie a construit des ponts pour la bande dessinée, les auteurs français et le reste du monde. Elle était une source constante de créativité, entrainant avec elle les éditeurs à l'international, les poussant à échanger des idées. Elle est devenue une figure clé de la croissance des traductions des bandes dessinées. - Sophie Castille Awards for Comics in Translation

Sophie Castille en 2015, à la Foire du Livre de Francfort (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Les éditeurs du monde entier peuvent d'ores et déjà proposer des BD traduites en anglais pour qu'elles concourent pour la récompense, à cette adresse.