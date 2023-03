Jules Matton : l’homme qui commença d’écrire  

« Elle l’avait incité à plus d’abandons. Il avait ri nerveusement. » Gaspard a perdu la fougue. À 30 ans, il vit dans un modeste une pièce de Convention, souhaite écrire. Presque génial, suffit juste d’avoir fait quelque chose.

Arrivé de sa petite ville de Lisieux, le guitariste s’est imposé dans les appartements haussmanniens de la bourgeoisie parisienne grâce à la meilleure des vertus, le charme. Enchaîner les femmes, jusqu’à ce qu’elle devienne les miroirs du vide, le visage de « l’angoisse galopante ».

Dilettante, beau, idéaliste, histrion, anxieux… Un jour qu’il doit prendre un train direction les parents, problème de billet. Il ne montera pas dans son wagon. Au lieu de rentrer dans sa cage, il entreprend une déambulation parisienne jusqu’au bout de la nuit. Le lendemain, on entrera dans le premier confinement…

Un premier roman ambitieux, ou plutôt d’ambitions. Jules Matton souhaite tout embrasser : l’Amour, la Politique, le spirituel, les cathos, Paris, Attali, l’Économie, le conformisme, la société de consommation, les relations homme-femme, maman-fils, Jeff Koons, les Arabes de cité, La France… Son dessein est dix-neuviémiste, entre Balzac et Flaubert, en plus ramassé, et l’influence, on le devine, de l’important texte de Marc-Édouard Nabe, L’homme qui arrêta d’écrire. Même réflexion sur l’époque à travers des rencontres archétypiques, même pérégrination dans le Paris historique. Et du dandysme.

De la Gare Saint-Lazare, on passe par Montparnasse, on s’arrête aux Deux Magots, entre une Russe, Yvan Attal, Pierre Moscovici, et de l’autre côté de la rue, un clodo lubrique. Au Pavillon Gabriel, on célèbre une chaîne aujourd’hui interdite. Frédéric Taddeï en fut la vedette. La belle Russe Xenia, l’essayiste Jean Bricmont, la youtubeuse Tatiana Ventôse, le patron de l’UPR Asselineau, le gilet jaune éborgné Jérôme Rodrigues, tout un univers de la contestation…

Et de continuer son périple, dinant avec un « Wagnair », qui fantasme autant l’esthétique traditionnelle qu’il met le confort matériel au sommet des valeurs. Une approche commune résumée par : « J’aime bien les termes désuets. » Sur les Champs, chez George, dans une cathartique chambre de bonne avec un ange… Et Matzneff a pleuré. Avec Gaspard (quasiment Proust), on revient à la structure du roman ancien sans ses vastes descriptions.

Jules Matton a lu beaucoup, et ratiocine autant, met en scène parfois. Reste en mémoire des moments de bravoure, des dialogues à chaque fois, comme celle, entouré de la fête, où Gaspard discourt comme un dément sur les relations homme-femme. Le tout par un magicien du mot, donc de la manipulation. C’est au moment où le charme commence à opérer qu’elle lui dit : « Il va falloir bosser pour ça. » « Consonne : le masculin qui cadre et qui fait voyelle : le féminin qui arrondit, fluidifie le mouvement. »

Romantisme parisien

Son personnage de Gaspard porte la fatigue d’Aurélien et la révolte de Gilles, sans la période historique qui pousse à l’engagement total, ou au retrait. Le premier texte offre de belles réflexions qu’on sent avoir été longtemps méditées, comme celle-ci : « Il songea au triomphe de la bourgeoisie et d’Instagram qui sont un seul et même triomphe : celui de la fétichisation de l’image au détriment de l’ombre et du mystère. »

Un discours politique souvent subtil, souvent identifiable dans ses références aussi, dont cette citation reprise chez François Bégaudeau notre Notre joie rend bien compte : « L’individualisme libéral peut toujours nier sa haine de l’individu : elle éclate dans l’uniformité de ses créatures . »

Mais aussi: « Un libéralisme assumé et un gauchisme bien-pensant, bref cet extrême centre qui, depuis une cinquantaine d’années, tuait la France pas à pas — se résumait à faire ce qu’on peut. (...) Son père (...) tachant, aux yeux du monde et aux siens propres, de faire passer pour un stoïcisme sage ce qui n’était, en réalité, que lâcheté et résignation. » Ou encore l’opposition qu’il propose entre le « dogmatisme clérical » et « l’individualisme christique ».

En définitive, un énième personnage romantique dont la France s’est fait, avec gloire, la spécialiste : impossibilité de devenir adulte, manquant « du réconfort, du cadre, de l’ampleur et de la force ». Des grandes phrases, par trop pompeuses : « La nuit tombée, les étoiles seules se maintiendront sur l’Occident déchu, saturé de monades décomposées et de pollution. »

Gaspard tombe dans ce lyrisme de pacotille, dans ce triptyque redoutable du romantisme, du narcissisme et du nihilisme ; et le compositeur Jules Matton nous propose de jouer avec les mots pour s’extraire de leur emprise : « Il ne pouvait pas tout à fait se prendre au sérieux et penser : un homme », reprend-il à Aragon. Cette Léonie que Gaspard connut le temps d'un instant est le symbole de son approche idéaliste : elle l’obsède en tant qu’il a projeté en elle son absolu échevelé.

La forme ressemble aux débuts d’un écrivain qui connaît bien ses classiques. Un roman à la française, comme on en fait plus assez, avec le défaut de la première fiction où on souhaite souvent trop en faire, et le mérite de l’ardeur et l’intelligence. À véritablement découvrir.