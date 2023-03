Faba, la boîte qui lit des histoires aux enfants

Le chanteur d’histoires FABA est un jeu éducatif qui accompagne les enfants dans leur évolution. Il a été lancé sur le marché en 2019 et est actuellement présent dans plus de 100.000 foyers dans 8 pays (notamment l’Italie, la France, la Belgique et l’Espagne).

Le modèle du jeu éducatif et celui du livre audio fusionnent donc dans ce nouveau dispositif qui, avec ses contenus audio, éduque et divertit sans avoir besoin d’écrans. Un récent sondage mené auprès de 154 familles possédant FABA depuis au moins 1 an montre que l'enceinte capte l'attention : elle réduit le temps passé devant les écrans d’après 94 % des parents. La durée des chansons et des histoires racontées varie de vingt à soixante minutes.

Le dispositif comptera parmi les exposants au salon du livre jeunesse de Bologne. À ce jour, il est commercialisé en ligne ainsi que dans différentes boutiques partenaires.

L’aspect éditorial et l’intérêt pédagogique

Pour le développement des nouveaux personnages sonores et la production des contenus, FABA travaille avec plus de 20 partenaires éditeurs sur les différents marchés (dont Giunti, Franco Cosimo Panini Editore, Penguin Random House, Didier Jeunesse, Paramount).

Les licences du catalogue sont les plus variées et comprennent aussi bien des personnages issus de classiques de la littérature jeunesse comme Giulio Coniglio (Franco Cosimo Panini), Il Gruffalò (Magic Light), Snoopy, Geronimo Stilton (Giunti), que les protagonistes de certaines des séries animées les plus célèbres comme Peppa Pig et Masha & Orso.

FABA in classe (FABA à l’école), enfin, est un projet, lancé à la fin de 2022, destiné aux écoles. L’objectif est de rendre l’apprentissage plus dynamique et amusant et ainsi rééduquer les enfants à l’écoute et à la relation, sans l’intermédiaire du canal vidéo.

Crédits photo : Faba