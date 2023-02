John Howe, illustrateur de la Terre du Milieu de Tolkien, s'expose

L'illustrateur de renommée internationale a, entre autres, participé à la direction artistique des deux trilogies cinématographiques Le Seigneur des Anneaux, et Le Hobbit aux côtés du réalisateur Peter Jackson. Plus récemment, il a pris part à la création de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

Selon le communiqué du Fonds Hélène & Edouard Leclerc, l’exposition sera enrichie d’authentiques objets médiévaux (armure, épées...), ainsi que des œuvres manuscrites de l’auteur décédé en 1973.

Pour construire son monde imaginaire, Tolkien a puisé dans des influences multiples, des sagas islandaises à la légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde en passant par la tétralogie de Richard Wagner, L'Anneau du Nibelung.

Mais aussi le mouvement préraphaélite, majoritairement inspiré de l’imaginaire médiéval— et le courant Arts and Crafts. Ce dernier a été réformateur dans les domaines de l'architecture, des arts décoratifs, de la peinture et de la sculpture.

The Dark Tower, par John Howe © Harper Collins

À Landerneau, on trouvera également des reconstitutions de décors de films et des supports modernes ou numériques de l’oeuvre (BD, animation, carterie, jeux vidéo).

Cette exposition montre comment à partir de l’œuvre littéraire de Tolkien, un univers pictural est inventé. C’est celui du dessinateur et peintre John Howe. Puisant dans les mythes médiévaux, il crée un imaginaire inédit source de multiples représentations artistiques, jusqu’au cinéma. Landerneau défend l’importance de l’héritage de Tolkien dans l’ensemble de la création artistique et ludique. C’est un fait culturel majeur !

- Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc (Communiqué de presse )

Michel-Édouard Leclerc ajoute, auprès de Ouest-France : « Tout le monde regarde et connaît la trilogie de Peter Jackson, ses films inspirés par l’œuvre de Tolkien. L’intérêt de cette expo, c’est qu’elle va aussi aller chercher tous les artistes, comme Gustave Doré, qui ont imaginé et créé leur version du Moyen-Âge. »

Tolkien, un business inépuisable

Encore garant d’une modernité culturelle, l'auteur se fait passeur d'héritage et compose une mythologie novatrice qui résonne avec notre présent. En cela, cette figure et ses productions sont encore particulièrement populaires et lucratives.

L’exposition « Tolkien, Voyage en Terre du Milieu » qui s’est tenue à la BnF en 2019 et 2020, reconstituait cette géographie fictive en présentant de nombreux manuscrits et dessins originaux de l'écrivain, prêtés principalement par la Bodleian Library d’Oxford et les Marquette University Libraries. Mais aussi des pièces d’exception issues des collections de l'établissement patrimonial français.

Le taux de fréquentation avait battu un record historique pour l'institution. Celle-ci s’était fixé un objectif de 80.000 visiteurs, pour finalement atteindre 135.000 personnes.

En 2022, pour la première fois en France, la Reine du Danemark, grande admiratrice, exposait ses planches d'illustration du Seigneur des Anneaux à la bibliothèque patrimoniale de Cahors (Occitanie).

L’évènement Tolkien, voyage au coeur des forges se déroulera pour sa part en juillet 2023 à Grossouvre (Centre-Val de Loire). L’espace métal de la ville fait écho aux premières images de l’adaptation cinématographique de la trilogie avec Gandalf et Sauron. Cette fois, c'est un collectionneur passionné, amateur des films et des livres, qui mettra sa collection à disposition d'une institution...

Crédits photo : The Bridge of Khazad-Dûm (Illustration ©Sophisticated Games /Middle-earth Enterprises)