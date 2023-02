Messaggerie Libri, une distribution automatisée en pleine crise du papier

Le drame de l’augmentation des coûts affecte l’industrie du livre dans son ensemble. Selon The bookseller, Penguin Random House envisage même de fermer dès 2025 son service de distribution pour les éditeurs indépendants, Grantham Book Services, basé à Grantham, dans le comté anglais du Lincolnshire.

Un service qui distribue plus de 140 millions de livres chaque année, publiés par une quarantaine d'éditeurs. Les raisons de l'augmentation des coûts du service seraient l'impact du Brexit, la hausse des prix du papier et de l'énergie, ainsi que l'interruption des activités pendant la phase la plus critique de la pandémie.

Le leader historique de la distribution en Italie

En Italie, le paysage de la distribution est particulièrement concentré : l'acteur clé est Messaggerie Libri. Fondée il y a plus d'un siècle, en 1914, cette société distribue 778 marques d'édition et compte environ 4000 points de vente (librairies, papeteries de petite ou grande taille, ainsi que plateformes consacrées au commerce électronique).

L'histoire de Messaggerie Libri coïncide en grande partie avec celle de deux importantes familles de l’édition italienne, les Mauri et les Spagnol.

La croissance sous le guide de Luciano Mauri

En 1914, la "Società Generale delle Messaggerie Italiane di Giornali, Riviste e Libri" est fondée à Bologne, où elle maintient son siège social jusqu'en 1982. En 1937, la société est confiée à Umberto Mauri, avocat, directeur commercial de Mondadori, agent littéraire (de Luigi Pirandello, entre autres) et beau-frère de Valentino Bompiani, fondateur de la maison d'édition éponyme en 1929.

En 1963, le quatrième de ses cinq fils lui succède, Luciano Mauri (1929-2005), administrateur délégué pendant quarante ans. Sous son administration, dans les années 1980, on assiste à la séparation progressive des différentes activités en sociétés autonomes : ainsi naissent Messaggerie Periodici, pour la distribution des périodiques en Italie, et Messaggerie Libri, la société opérationnelle qui s'occupe des librairies italiennes et qui, à partir de 1981, assume le rôle de holding du groupe Messaggerie.

Luciano Mauri fait des Messaggerie Italiane le géant de la distribution de livres et en 1977, avec l'achat de la maison d’édition Longanesi, il jette les bases avec Mario Spagnol (1930-1999) du groupe GeMS, qui est aujourd’hui, avec ses 20 marques d’édition, le deuxième groupe italien en termes de part de marché.

En 2006, à la mort de Luciano Mauri, c'est son frère Achille, décédé en 2023, qui lui succède au poste de PDG du groupe.

Augmentation des coûts, nécessité d’innovation

En 2022, par rapport à 2021, les coûts d'exploitation d'un distributeur sont beaucoup plus élevés : nous avons eu des augmentations supérieures de 10 % pour les coûts de transport, de presque 30 % pour les emballages et les matériaux, sans parler des coûts de l'énergie et du gaz, qui ont augmenté de plus de 60 % - Renato Salvetti, administrateur délégué de Messaggerie Libri, interviewé par Il Libraio

La situation est donc similaire à celle connue en Grande-Bretagne. Cependant, les difficultés que rencontrent actuellement les distributeurs concernent également la capacité à innover pour distribuer les livres plus rapidement et plus efficacement.

« Par rapport au passé, la complexité a augmenté. Le nombre de titres distribués - plus de 300.000 - dans les milliers de points de vente que nous atteignons signifie que l'activité nécessite désormais une technologie de manutention des produits avec un bon niveau d’automatisation » affirme encore Renato.

En effet, Messaggerie Libri utilise toujours une méthode mise en place pour la première fois en 2007, mais qui reste « la plus moderne d’Italie ».

Cependant, à partir de cette année, elle devrait se développer pour permettre une plus grande efficacité en termes de logistique et de délais.

Le défis de l’automatisation pour un métier de « spécialistes »

Nous nous référons en particulier au projet « Shuttle », une initiative « grandiose et complexe », qui prévoit la création d'un nouveau centre de distribution largement automatisé. Un espace de 83 mille mètres carrés, avec 500 employés et un entrepôt de 10 millions d'exemplaires : le système est basé sur la mise en place de livres dans des palettes déplacées par près de 400 robots capables de recevoir 12 mille palettes par heure. Un système qui permet d'honorer les commandes qui arrivent le jour même.

Selon Renato, la distribution de livres est appelée à devenir de plus en plus un « métier de spécialistes » et à évoluer vers une plus grande « concentration et industrialisation ». En effet, « la complexité logistique nécessite des investissements dans les technologies et les logiciels », et les petites structures ne sont pas toujours en mesure de soutenir de tels coûts.

Aider les libraires à recevoir les publications rapidement, fournir une gamme de services qui aident l'éditeur dans son activité (services d’impressions, de gestion des données…) sont parmi les objectifs de distributeurs.

Un projet indépendant : Libro su Libro

Pour améliorer la communication entre maisons d’édition et libraires, néanmoins, les sociétés indépendantes de distribution s'efforcent de créer de nouveaux projets.

Par exemple, à Naples, le projet Libro su Libro a été conçu par Pitagorando, une société qui, depuis 30 ans, fournit des services de distribution aux maisons d'édition, aux librairies et aux partenaires commerciaux sur tout le territoire italien.

Ce service permet une gestion plus facile, plus rapide et plus efficace des commandes et des livraisons. La librairie peut passer et recevoir ses commandes avec rapidité et précision ; la maison d'édition peut facilement mettre à jour son catalogue. Le portail réduit ainsi les délais de livraison et fournit une base de données actualisée sur la disponibilité des livres des éditeurs enregistrés.

