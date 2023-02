Des textes de jeunesse découverts : Terry Pratchett, éternel cachottier

A Stroke of the Pen: The Lost Stories, regroupe des nouvelles récemment redécouvertes, que Pratchette avait publiées dans un journal de sa région. Sous le nom de Patrick Kearns, le créateur du Disque Monde avait glissé ses textes sans que personne n’en connaisse l’auteur véritable.

Vingt contes, attribués désormais à Pratchett, que son éditeur historique a acheté pour un montant non dévoilé, mais comptant six chiffres…

Si jeunesse savait...

La découverte ne doit rien à un chercheur ni un scientifique, mais à un groupe de fans de l’écrivain. L’un d’entre eux, Chris Lawrence, possède chez lui, encadré et épinglé au mur, l’une de ces aventures, The Quest for the Keys. Et ce, depuis plus de 40 ans.

Quand il a pris contact avec les ayants droit de Pratchett, son précieux a pris une autre ampleur.

Doubleday confirme qu’aucune des histoires ne se déroule dans son univers de prédilection, mais participe déjà de ce monde en cours de construction. Quant aux fans, une fois la paternité du texte avérée, ils ont parcouru des décennies d’archives, pour dénicher les textes parus dans la presse.

Un sourire aux lèvres...

A Stroke of the Pen: The Lost Stories met en scène des gnomes, des fantômes, des hommes préhistoriques ou encore des sorciers. Et même un visiteur venu d’une autre planète. Une trouvaille qui emballe, sans pour autant contrevenir aux demandes du romancier.

Décédé en 2015, alors qu’il n’avait que 66 ans, le romancier fut emporté par la maladie d’Alzheimer. Il avait laissé en guise de testament qu’aucune œuvre inédite ne paraisse à titre posthume. Pour autant, son ancien assistant, Rob Wilkins, estime que d’exhumer ces textes de jeunesse n’irait pas contre sa volonté. Plus encore, ils racontent les débuts de sa carrière « et donnent un véritable aperçu du développement de son génie créatif ».

Dans un communiqué, même son agent, Colin Smythe, garantit que jamais Terry ne lui avait révélé l’existence de ces récits. Si ce n’est, peut-être, dans une dédicace ancienne, où il indiquait avoir « soigneusement caché et délibérément oublié » des histoires inconnues…

Le recueil sortira en version papier, audio et numérique.

Crédits photo : Sir Terry Pratchett OBE