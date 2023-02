Sandman - Nightmare Country Tome 1

Dans le monde des rêves, il est une créature que le maître des lieux, Morpheus (ou Dream, alias The Sandman), a réussie par-delà ses projets : Le Corinthien. Derrière ce nom aux évocations architecturales et religieuses paradoxales se cache un cauchemar de la pire espèce : celui qui parvient à prendre forme et agir dans le monde réel.

À l’époque, ce meurtrier, avec des dents à la place des yeux, connut un certain succès et des victimes à foison…

Détruit par son créateur, il fait son retour chez Urban Comics, avec un étrange sens civil. Loin de tuer et de se délecter des yeux de ses victimes comme il en avait l’habitude, Le Corinthien semble plutôt désarmé devant une vague de crimes bien étranges.

Ou soucieux de comprendre comment un tel bazar a pu s’installer…

Au cœur de ce tourbillonnant univers de fantaisies, Flynn Madison, artiste moderne. En proie à une inspiration déconcertante, elle conçoit ses toiles à partir d’un monstre qui la suit. Avec des bouches à la place des yeux, et une langue qui peut en sortir, des plus repoussantes.

Une émanation du Monde des Rêves qui fascine le Corinthien, autant qu’elle mettra en danger Flynn. Il n’y avait pas assez de place dans le monde des rêves, peut-être…