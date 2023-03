Ramadan : J'ai lu lance une collection autour des grands textes de l'Islam

Une couverture épurée avec des motifs orientaux, bleu, vert ou mauve, entre « tradition et contemporain », pour cette nouvelle collection chez J’ai lu. Trois grandes sources de la religion d’Avicenne, à destination des musulmans de France, mais aussi, espère la maison, de tous les curieux.

Pour les musulmans, et les autres

« C’est un projet qui me tient très à cœur », nous confie l’éditeur des textes, Jérôme Oliveira. Ce dernier est passé par l’écriture, réalisation et production de documentaires pour la télévision pour se tourner vers le monde du livre. Catapulté dans un univers inconnu jusqu’alors, il est aujourd'hui responsable des collections dédiées au bien-être et à la spiritualité.

« Aucune maison généraliste n’a publié ses trois oeuvres sous cette forme et en les réunissant dans un triptyque » explique Jérôme Oliveira. Face aux éditeurs spécialisés dans les sources musulmanes ou la spiritualité, il s'agit de s’adresser à un public différent comme ceux qui ne maîtrisent pas l’arabe. « Dans les jeunes générations, beaucoup ne savent pas lire la langue du Coran par exemple. »

La maison spécialisée dans le livre de poche mise également sur une accessibilité par le prix, et le choix des traductions. Pas d'inédits, mais pour le grand texte saint, celle de l’orientaliste polonais, Albert Kazimirski (1808-1887) : « La plupart des autres éditions françaises du Coran s’appuient sur sa traduction de 1840. Il explique lui-même qu’elle était incomplète et pleine de fautes, car ce n’était ici que le départ d’un long travail sur le texte », explique l'éditeur.

Dépasser la seule dimension religieuse

De ce fait, Jérôme Oliveira et J’ai lu ont repris la dernière version de cette traduction, datée de 1865 et considérée par le traducteur comme la plus aboutie. Si les trois ouvrages sortent le 8 mars, soit deux semaines avant le début du ramadan, le 22 ou 23 mars, l’ambition est de « lancer une collection dans la durée ».

Ces textes religieux peuvent-ils intéresser un lectorat large ? « Je l’espère », réagit Jérôme Oliveira, et de développer : « L’expérience de ces oeuvres pour moi dépasse leur dimension religieuse et spirituelle. Personnellement, les aspects historiques m’ont passionné. C’est une des autres portes d’entrée. » Une approche scientifique, en se concentrant sur la beauté des textes, ou par l'éditorialisation.

Le titre 50 Hadiths du Prophète Muhammad pour méditer révèle l’intérêt d’un tel ouvrage, hors abord religieux : « Il existe des milliers et des milliers de Hadîths, donc on peut déjà trouver dans le commerce des recueils éditorialisés, thématisés. Sur la santé, la justice, les épidémies... » J’ai lu offre un large choix d’ouvrages de Bien-être, Développement personnel ou Spiritualité, dans lequel cette collection s’inscrit : « Nos lecteurs connaissent notre savoir-faire dans ces genres », ajoute Jérôme Oliveira.

Une place dans les supermarchés ?

Néanmoins, ce choix d’Hadîths, traduits par Octave Houdas et William Marçais, a été réalisé dans l’optique d’ « illuminer sa pratique religieuse et spirituelle ». Ils ont été extraits des Traditions islamiques de l’imam du IXe siècle, El-Bokhârî.

La biographie de Mahomet, La Sîra, premier texte sur le prophète, est proposée dans une version abrégée et traduite par le professeur à l’Université de Lorraine, Wahib Atallah. Elle se concentre sur les passages biographiques, et d’en expurger « toutes les nombreuses digressions ».

ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Jérôme Oliveira ne sait pas encore si la collection trouvera une place dans les rayons des supermarchés. Elle toucherait ainsi le plus de monde possible, ce qui serait « une cerise sur le gâteau ». Et de continuer : « Logiquement, ce sont des livres qui devraient trouver leur place dans ses grandes surfaces. Il n’y a rien d’assuré, mais ce serait génial. » Il espère profiter, en période de ramadan, des opérations commerciales exceptionnelles, à l’instar de la période du Nouvel An chinois par exemple.

« Une expérience bouleversante »

Éditer trois grands textes de l’islam dans une maison grand public, au moment du ramadan, pourrait pousser la droite à polémiquer autour d'un nouveau « symptôme de l'islamisation de la France ». Une éventualité balayée par Jérôme Oliveira : « Je ne vois pas pourquoi ». Avant de développer : « Nous publions des livres consacrés à la spiritualité depuis 60 ans. »

Jérôme Oliveira a vécu une formation qui a changé son approche de l'altérité. Il a remporté un concours organisé par le réseau philanthropique international d’entrepreneurs, Ariane de Rothschild Fellowship, dans la catégorie « entrepreneur visionnaire », tourné vers les questions de diversité.

Dans ce Fellowship qui dura plusieurs semaines, Jérôme Oliveira a côtoyé cette pluralité religieuse et culturelle : « Découvrir la culture de l’autre, son histoire, sa croyance, a été une expérience bouleversante », confie-t-il. À son arrivée au sein de la maison, quand Hélène Fiamma, directrice de J’ai lu, lui a proposé de travailler sur ce nouveau projet de collection, il y a vu un « heureux hasard ».

La collection va-t-elle s’agrandir dans les prochains mois, faisant de ces trois premiers textes, un départ ? « J’aimerais beaucoup continuer la collection oui, soit avec des ouvrages qui entrelacent Histoire et Religion, soit en élargissant sur d’autres textes de l’Islam à destination du grand public, on verra », explique Jérôme Oliveira.

Crédits photo : Adli Wahid (CC BY-SA 4.0)