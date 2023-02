La bibliothèque d’Umberto Eco : un patrimoine inestimable, un destin incertain

L'érudit n'avait fait aucune déclarations explicites sur le sort souhaité pour son extraordinaire patrimoine considéré comme « organisme vivant doté d'une vie autonome ». Et désormais, le partage de ses livres fait débat.

Comme le rappelle le journaliste Paolo Di Stefano dans un article du Corriere della Sera, Umberto Eco parlait d'une consitution opérée « d'abord de manière peu systématique », puis plus méthodique et structurée : « (…) Aujourd’hui, je me limite à quelques choix ciblés. »

Un patrimoine inestimable

L'accumulation du romancier auteur du Nom de la rose (dont une nouvelle édition a été publiée chez Grasset en 2022) frise la démesure. Il y a trois noyaux : un ancien, un moderne et des archives. Ces dernières contiennent une documentation commençant à la fin des années 1940, jusqu'à la mort de l'écrivain le 19 février 2016. Elles sont constituées de manuscrits, cahiers, textes préparatoires et correspondances avec des amis, écrivains et éditeurs (italiens et étrangers), ainsi que des matériaux numériques.

La collection de livres anciens, d'une valeur de 2 millions €, était ironiquement nommée « Bibliotheca Semiologica Curiosa, Lunatica, Magica et Pneumatica » et conservée dans une pièce spéciale de l'appartement de Milan. Celle-ci était climatisée et équipée d'un système d'alarme autonome.

La bibliothèque moderne, enfin, comprend un total d'environ 50.000 volumes : de nombreux exemplaires portent les dédicaces des auteurs et environ 2000, les notes manuscrites d'Eco. C'est un patrimoine indispensable pour la philologie d’auteur.

L'accord entre l'État et les héritiers

En décembre 2020, au terme du processus d'acquisition (de la bibliothèque ancienne) et de donation (de la bibliothèque moderne et des archives) à l'État, un accord avait été conclu. Il a été enteriné entre le ministère de la Culture et les héritiers d'Eco, la première instance a respecté le souhait de la famille.

La volonté de celle-ci était de diviser le patrimoine, en l’attribuant à la bibliothèque Braidense de Milan et l'Alma Mater de Bologne, où le professeur et romancier avait enseigné à partir de 1971.

Par conséquent les 1200 volumes de la bibliothèque ancienne, acquise par l'État pour 2 millions €, ont été confiés à la la bibliothèque nationale Braidense. Tandis que la bibliothèque moderne a été prêtée pour utilisation pendant 90 ans à l'université Alma Mater de Bologne. Elle restera désormais dans la « maison-labyrinthe » milanaise d'Eco jusqu'en 2026, date à laquelle les espaces de l'université de Bologne seront prêts à l'accueillir.

La situation semblait donc claire, et les travaux avaient commencé à l'Université de Bologne pour accueillir la collection. Cependant, les deux signataires de l'accord avaient agi sans tenir compte d'un détail datant de 2018.

Recours de la famille Eco au TAR

Afin de protéger un « patrimoine d'intérêt historique particulièrement important » la Direction générale des archives, par le biais de la surintendance de la Lombardie, avait notifié une obligation légale. Elle stipule que les collections de livres anciens et modernes auraient dû être conservées ensemble au Palazzo del Senato à Milan, qui contient les Archives d'État de Milan.

Les héritiers d'Umberto Eco n'auraient donc pas pu procéder à la répartition souhaitée. En opposition à cette décision, la famille avait déposé un recours sur lequel le tribunal administratif régional (TAR) devait se prononcer le 8 mars prochain. Malgré cela, la convention entre la famille et l'État a quand même été signée en 2020.

La famille retire son appel

Le 17 février 2023 a eu lieu un événement important. La famille de l'érudit a décidé de se rétracter pour son recours. La situation reste donc en suspens : serait-elle prête à renoncer à son souhait initial de partager les archives et donc à passer outre l'accord de 2020 avec le ministère ?

En attendant, l'université poursuit les travaux. « Il n'y a pas de changements dans le programme pour le moment », assure le recteur de l'Alma Mater Giovanni Molari au Corriere, « il y a un contrat, signé au ministère en décembre 2020, que nous entendons respecter, car nous savons ce que Umberto Eco a apporté à la ville et à l'université de Bologne. Nous voulons nous engager à valoriser cet important héritage ».

En effet, un centre d'études international dédié au romancier a été mis en place par l'université en 2017. « Nous avons rencontré la famille Eco il y a quelques semaines et pour nous, rien n'a changé, nous allons de l’avant », continue le recteur Molari.

Un fonds « unique et indivisible » ?

Le sous-secrétaire à la culture, Vittorio Sgarbi, explique, toujours au Corriere, la situation en ces termes : « L’ordre contraignant existe et doit être respecté, mais il s'agit d'une contrainte culturelle, sur le patrimoine, et non physique, sur les lieux ». Et d'ajouter : « Si on me demandait ce que je pense, je dirais qu'il n'y a aucun obstacle à avoir deux lieux d'acceuil ».

Annalisa Rossi, surintendante de la Lombardie, ne semble pas du même avis : « La protection s'exerce sur la base de prescriptions constitutionnelles. Ce qui s'est passé reconnaît pleinement la mission de la surintendance : avoir identifié la valeur culturelle de l'héritage d'Umberto Eco et l'avoir défini comme un recueil-ensemble (it. compendio) d'archives, unique et indivisible ».

Une issue lointaine

Est-il donc possible que l'on revienne à ce qui était initialement souhaité par le MIB et qui a été contredit par le Ministère lui-même : attribuer l'ensemble du patrimoine aux Archives d'État de Milan ? La situation est particulièrement confuse : l'État semble en désaccord avec ses propres mesures et, à travers deux émanations différentes, montre des volontés opposées.

Comme nous le rappelle toujours Paolo di Stefano, les archives qui conservent les manuscrits et les livres appartenant à plusieurs grands auteurs italiens du XXe siècle, tels que Carlo Emilio Gadda, Pier Paolo Pasolini et Italo Calvino, sont réparties dans différents lieux et villes.

Cependant des événements historiques sont souvent la base de cette dispersion, et non les décisions prises par différentes parties. D’après le journaliste, en effet, au-delà des polémiques, « l'objectif souhaitable » serait toujours celui de constituer une archive où regrouper dans un seul lieu les matériaux relatifs à l’œuvre et à la vie d’un écrivain.

