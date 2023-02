Prix Landerneau 2023 : Fabien Nury président, cinq titres en lice

En 2022 c’était Hugues Pagan qui remportait la récompense pour Le Carré des indigents (2022, Rivages Noir). L’identité de son prédécesseur sera annoncée le 14 mars. Il recevra une dotation de 6000 € et bénéficiera d’une campagne de promotion dans les 225 Espaces Culturels E.Leclerc.

Cinq titres ont été sélectionnés pour l’édition 2023 :

- Les Malvenus, Audrey Brière (Seuil Noir)

- Rétiaires, DOA (Gallimard)

- Les Disparus de Blackmore, Henri Loevenbruck (XO)

- Petite sale, Louise Mey (Le Masque)

- La lisière, Niko Tackian (Calmann-Lévy)

Le jury est composé de huit libraires travaillant dans la grande chaîne de supermarchés. Ces derniers prendront en compte le vote de l’ensemble des acteurs de ce réseau lors des délibérations finales. Elles auront lieu en présence de Fabien Nury et de Michel-Édouard Leclerc.

A la tête du comité de sélection, la nouvelle figure d'autorité succède à Tonino Benacquista, l’auteur de Porca Miseria (2022, Gallimard). Dessinateur et scénariste de BD et de films, Fabien Nury est multiprimé. Il s’est distingué avec ses récits d’espionnage, policiers et noirs : Tome 5 de la série XIII Mystery de Richard Guérineau (2012, Dargaud), Silas Corey de Pierre Alary (2013, Glénat) et Tyler Cross, de Brüno (2013-2018, Dargaud).

Côté écrans, il a créé le feuilleton télévisé Paris Police 1900 (2021). Mais également rédigé le scénario du téléfilm Pour toi j’ai tué (2012), coécrit avec Xavier Dorison et réalisé par Laurent Heynemann.

Rendez-vous le 14 mars pour l'annonce du lauréat.

