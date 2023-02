La guerre en Ukraine vue par les dessinateurs de presse

Si ce conflit rappelle à bien des égards les guerres du siècle passé, il fait aussi surgir d’autres problématiques et de nouvelles menaces : nucléaires, économiques, énergétiques, guerre de l’information... Depuis le début des affrontements, l’association Cartooning for Peace a réuni des centaines de dessins de presse qui nous alertent et dénoncent la situation.

Pour cet ouvrage, préfacé par le journaliste Pierre Haski et en partenariat avec Amnesty International et France Médias Monde, 120 dessins marquants ont été sélectionnés. Provenant du monde entier, ils permettent de saisir les enjeux de cette guerre aux lourdes conséquences, qu’elles soient humaines, politiques ou économiques.

Cartooning for Peace est un réseau de plus de 280 dessinateurs du monde entier engagés à promouvoir la liberté d’expression, les droits de l’homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances par le langage universel du dessin de presse.

Il est né en 2006, à l’initiative de Kofi Annan, Prix Nobel de la Paix et ancien secrétaire général des Nations Unies, et de Plantu. Cartooning for Peace contribue à la reconnaissance du dessin de presse par l’organisation d’expositions, de rencontres avec le grand public ou dans un cadre pédagogique, tout en aidant les dessinateurs en difficulté dans le monde.

Pierre Haski est un journaliste spécialiste des questions internationales. Ancien correspondant à l’Agence France-Presse, il a été rédacteur en chef adjoint du journal Libération. Cofondateur du site d’information Rue89, éditorialiste géopolitique sur France Inter, il est également président de Reporters sans frontières. Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Le Sang de la Chine (Grasset, 2005) et Liu Xiaobo. L’homme qui a défié Pékin (Hikari, 2019).