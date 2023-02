Temps calme, pleine tempête : tendresse sur mer déchaînée

Au volant de la voiture qui les mène jusqu’au ferry, la prochaine étape de leur voyage, le narrateur fait la promesse que tout se passera bien. Après tout, « [o]n ne le loupera pas. On ne l’a jamais loupé », ce ferry. Mais lorsqu’ils arrivent, une foule les attend. Un barrage, là, devant l’accès au ferry. Une rumeur, une inquiétude grandissante qui fait frémir l’air.

Le bateau ne partira pas.

Notre narrateur le comprend : il ne pourra pas tenir sa promesse. Celle de mener sa fille jusqu’à sa maman adorée, là-bas, de l’autre côté de l’eau.

S’installe alors une incertitude quant à la fin de ce périple : si seulement ils pouvaient traverser cette étendue d’eau, là, maintenant ! Si seulement la tempête pouvait passer, le ferry accoster pour enfin les emmener là où ils rêvent de se rendre. Si seulement rien de tout ça n’était réel. Pourtant les voici coincés dans un hôtel qui semble désert, alors que chaque chambre cache certainement une âme ou deux.

Les seules interactions se font avec la gérante, qui se fait un devoir de ramener une bière et une menthe à l’eau à ce duo – du moins tant que le stock tiendra, dit-elle. Car personne ne sait quand les choses reviendront à la normale, quand la vie reprendra son cours. Pourtant, subsiste l’espoir, naïf et intarissable : « Ça n’existe pas, dans notre monde, d’empêcher les gens de rentrer chez eux. Ça n’existe pas, dans notre monde, les tempêtes sans fin ».

Temps calme, pleine tempête est un texte écrit avec un « je » et un « tu » : père et fille. Un dialogue, en quelque sorte. Ou plutôt, un soliloque attendrissant. Dès les premières lignes, c’est de cette petite que le narrateur parle. Il s’adresse constamment à elle, comme si cette histoire était une aventure vécue qu’il notait précieusement dans un carnet de bord. Un journal qu’un jour, il le sait, elle pourra lire avec nostalgie. Découvrir les tréfonds de ses pensées lors de cet étonnant voyage.

Tout comme l’histoire étrange qu’il lui raconte lorsqu’elle le lui demande : une histoire avec trois arbres, chacun planté dans un coin du monde où le narrateur s’est un jour rendu dans le cadre de son travail.

Des histoires à première vue dénuées de sens, qui racontent des arbres qui parlent, qui voyagent, qui grandissent sans fin – des histoires qu’elle ne comprend pas et n’aime pas, au début. Des histoires qui, pourtant, resteront avec elle pour les années à venir. Des histoires, surtout, pour combler ce sentiment de culpabilité qui ronge ce papa : lui n’a pas pu donner autant d’attention à sa fille qu’il l’aurait fallu, n’a pas su lui montrer à quel point il tient à elle.

Ce livre déborde d’amour.

Dès la première page, c'est une déferlante de tendresse d’un père à sa chère petite fille. Un père maladroit, imparfait, qui s’énerve et dit des bêtises, fait des erreurs, ne sait pas faire face à ces grands yeux d’enfant. Il trébuche, s’égare, tente d’être meilleur qu’il ne l’est – mais ce serait mentir, et comment mentir à sa fille adorée ? Alors il lui dit, avec ses mots à lui, à quel point il l’aime : « Tu es la seule personne que je ne peux pas tromper [...]. On ne peut pas se quitter. Je ne peux pas moins t’aimer. Je ne peux pas ne plus t’aimer. C’est la seule chose dont je suis sûr, avec la mort qui m’attend. Tu es ma fille ».

Julien Decoin propose une histoire surprenante, qui donne l’impression de voyager sur une bicoque malmenée par le courant. Parfois, l’eau est tranquille, le trajet calme et agréable. Et, parfois, l’écume et les remous inquiètent, et le ciel se couvre, se charge de sombres nuages. En lisant, on s’attache à ce petit duo, et on espère les voir arriver à bon port. Le tout, avec une impression de déjà-vu. Une fermeture des frontières, et ce confinement soudain de toutes et tous. Interdiction de sortir pendant les deux prochaines semaines, « sauf en cas de force majeure ».

Serait-ce là un autre récit qui fait écho à la crise sanitaire que le monde a vécu ? Une manière de comprendre ce qu’on a traversé, et accepter que ce moment a été plus ou moins compliqué, plus ou moins libérateur ? Ou alors, pas du tout. Peut-être qu’il ne s’agit là que d’un périple incongru, d’une parenthèse dans la vie d’un homme et de sa fille. Un moment suspendu, dans l’impatience et l’attente, dans la douceur et l’amour.