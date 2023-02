Kristina Sabaliauskaitė nommée citoyenne d'honneur de Vilnius

Cette distinction a déjà été attribuée à de nombreuses personnalités, notamment Ronald Reagan et Czesław Miłosz.

La lauréate est originaire de la métropole. Historienne de l’art et docteure en recherche artistique, c’est la mère de la série Silva Rerum (2008, Literackie, non traduite en France). Elle dépeint la cité, du XVIe au XVIIIe siècle, en suivant la vie d’une famille noble. Immédiatement devenue un best-seller, elle a été rééditée 13 fois et s’est retrouvée en tête de liste en Lettonie, Estonie, Pologne, Pays-Bas...

Silva Rerum fait partie du top 100 des livres les plus populaires de tous les temps en Lettonie. Plus tard, il a été traduit en polonais et a figuré en 2015, parmi les 30 œuvres littéraires les plus importantes de Pologne.

Mais ce n’est pas la seule réussite de cette plume : L’impératrice de Pierre, sorti en 2019 (traduit en français par Marielle Vitureau en 2023, La Table Ronde), raconte l’histoire de l'épouse lituanienne de Pierre le Grand. L'ouvrage a remporté le prix estonien du Livre de l'année et fait partie des plus lus aux Pays-Bas.

La grandeur de Vilnius réside sa beauté pluriforme. C’est le reflet de l’Europe. Elle ne peut donc pas servir une seule nation. Si vous voulez appréhender son évolution, vous devez connaître les langues polonaise, russe et yiddish. - Kristina Sabaliauskaitė

L'icône locale attribue son inspiration à cet esprit pluriel, alimenté par une histoire riche et différents héritages coexistant.

Cœur battant de la littérature

Vilnius est l'une des villes créatives de littérature de l’UNESCO, c'est pourquoi ce geste revêt une signification importante. Lors de la remise du titre, Remigijus Šimašius (maire de Vilnius) a déclaré que l'autrice avait réussi à dépeindre les phases historiques du territoire, ainsi que ses périodes de prospérité.

La métropole a connu deux âges d'or au cours de ses 700 ans d’existence : il y a 400 ans et en ce moment. Nous le redécouvrons grâce aux romans de Kristina Sabaliauskaitė et à Silva Rerum. C’est un témoignage inestimable des siècles derniers : la ville était respectueuse, vivante, ouverte sur le monde, collaborative. Elle bénéficiait des plus solides alliances protectrices comme l’Union de Lublin à l’époque, et l’OTAN aujourd’hui. Par conséquent, pour perpétuer cette évolution, il faut se nourrir de l’expérience de notre passé et présent. Kristina en est un exemple inspirant.

- Remigijus Šimašius

Pour cet anniversaire, l’auteure collabore également avec un compositeur de musique moderne, Gediminas Gelgotas, pour créer un morceau symphonique, La Sarabande de Vilnius. Cette pièce minimaliste sera interprétée plus tard dans l’année par un orchestre et le chœur de la municipalité afin de transmettre l'essence et l'esprit de la cité.

Crédits photo : Remigijus Šimašius et Kristina Sabaliauskaitė. © Saulius Žiūra