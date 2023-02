J'irai te tuer dans tes rêves T01

J’irai te tuer dans tes rêves, par Yu Masuko et Kakeru Ninomae, chez @pika_edition.

Un thriller surnaturel en 4 tomes, entre enquête policière et vengeance implacable. Un rythme effréné et des dessins délicats qui ne rendent les meurtres que plus subtils. Une expérience entraînante à dévorer de toute urgence !

La petite sœur de Wataru a été assassinée. Huit ans plus tard, les coupables, mineurs à l’époque, sont remis en liberté. Wataru s’est juger de leur infliger la même souffrance qu’ils ont fait subir à sa sœur. Le destin serait-il de son côté ?

Notre héros se découvre la faculté de pénétrer les rêves des gens durant son propre sommeil et s’y influer sur la réalité. Il a entre ses mains la clé du crime parfait, si l’ingénieux inspecteur Misumi voulait bien ne pas y regarder de trop près…

J’irai te tuer dans tes rêves nous entraîne dans sa spirale infernale, subtil mélange de Death Note et du Comte de Monte-Cristo.