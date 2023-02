Faire le bilan carbone de sa librairie : une véritable opportunité

Mise au point par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie devenue Agence de la transition énergétique) en 2002, le bilan carbone est une méthode dont le but est de faire une évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) responsables du réchauffement climatique, et ce, dans l’objectif de les réduire. Protoxyde d’azote, dioxyde de carbone, ozone troposphérique, méthane, vapeur d’eau… ce sont autant de composants gazeux naturels dont la concentration grandit à cause des activités des différentes organisations humaines liées à leurs modes de vie.

L’accroissement de la présence de ces différents gaz accentue la menace du dérèglement climatique à laquelle notre monde est confronté depuis quelques décennies. La réalisation du bilan carbone est donc une technique qui vise à contribuer à cet idéal de neutralité carbone. L’idée d’effectuer le bilan carbone pour votre établissement est dans votre esprit depuis un certain temps ? Cependant, vous cherchez encore une bonne raison pouvant vous inciter à passer de l’intention à l’action ?

Mettre en place des actions concrètes de réduction des GES et gagner en compétitivité

Réalisé par des prestataires certifiés par l’Agence de la transition écologique (Ademe), le bilan carbone est en fait la toute première étape dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette analyse permet aux chefs d’entreprise de connaître de manière précise l’empreinte carbone de leur activité afin de mettre en place des solutions adaptées.

En effet, procéder à un diagnostic permet non seulement de détecter les activités émettrices de carbone, mais également d’agir concrètement afin que ces dernières le soient moins. Que ce soit pour diminuer sa consommation d’électricité, réduire ses déchets, diminuer l’impact de ses activités sur la santé ou convertir ses collaborateurs aux mobilités durables, le bilan carbone constitue un outil indispensable d’aide à la prise de décision.

Autrement dit, dans une logique d’optimisation des ressources et des processus, le bilan carbone devient indispensable pour optimiser la performance opérationnelle de votre entreprise. Sur ce site, vous pouvez vous documenter sur le bilan carbone afin de la réaliser pour votre entreprise.

Un atout pour votre image

Réaliser un bilan carbone nécessite de communiquer des résultats et objectifs de réduction. En retour, cela permet de construire une perception positive de votre entreprise par les parties prenantes. Vous pouvez par exemple afficher sur votre vitrine votre résultat ainsi que vos ambitions. Cela permet d’inscrire votre librairie dans une dynamique de préservation de la planète, ce qui ne pourra qu’être valorisé par vos clients.

Par ailleurs, on a de plus en plus tendance à utiliser le critère du bilan carbone quand il s’agit de recourir aux services d’un prestataire. On va chercher à sélectionner l’entreprise qui peut présenter le bilan carbone le moins élevé, que ce soit dans la gestion des stocks, dans la production, ou dans la livraison.

De nos jours, les consommateurs se soucient de près des impacts environnementaux de leurs achats. Présenter des engagements concernant l’évolution de votre bilan carbone peut donc contribuer à vous faire gagner des parts de marché.

Pour ceux qui l'ignorent, quand vient le moment de postuler à une offre d’emploi, les employés ont généralement plus envie d’intégrer une entreprise qui place l’environnement au centre de ses préoccupations que l’inverse. C’est donc encore une fois un atout quand vous cherchez à recruter de nouveaux libraires. Les nouvelles générations accordent une attention toute particulière à l’implication dans la préservation de l’environnement.

Impliquer ses collaborateurs dans la vie de l’entreprise

Une entreprise ne peut pas fonctionner sans l’aide de ses salariés. Lorsque vous impliquez ces derniers dans une vraie démarche éco-citoyenne, vous vous assurez que les mesures mises en place pour réduire l’empreinte carbone de votre entreprise seront comprises et suivies. Votre démarche peut donc contribuer aussi à créer une véritable dynamique d’équipe.

Cela peut passer par la mise en place de solution de covoiturage pour vos employés. Mais on peut aussi réfléchir à d’autres engagements pour s’inscrire dans une logique de défis constamment renouvelés afin de faire progresser le bilan carbone de la librairie. La consommation électrique, au sein de votre espace, peut être repensée pour être plus économe, tout en impliquant le personnel dans une démarche d’attention portée aux dépenses d’énergie.

Réaliser d’importantes économies financières

En plus d’être avantageux pour la planète, le bilan carbone peut représenter d’importantes économies financières pour votre librairie. Grâce à ce diagnostic, vous pourrez maitriser davantage votre consommation énergétique en explorant plusieurs pistes à savoir :

- la meilleure gestion des éclairages intérieurs ;

- la limitation du matériel énergivore comme les imprimantes ou les appareils multifonction ;

- la lutte contre les déperditions d’énergie grâce à l’installation de portes automatiques.

De plus, cette réduction des dépenses d’énergie permet à l’établissement de stocker ou de réinjecter ailleurs l’argent gagné par ce biais. Sur le long terme, il pourra engranger de précieuses économies et accroître ainsi son chiffre d’affaires.

Pour une librairie écoresponsable

La filière du livre s’inscrit depuis déjà plusieurs années dans une véritable réflexion autour du bilan carbone. Le Syndicat de la librairie française (SLF) propose trois pistes pour construire un schéma de distribution plus vertueux : mettre en œuvre des méthodes de transport plus durables, optimiser la gestion des stocks et des commandes, et utiliser des matières premières et des supports de conditionnement plus durables également.

Pour un livre acheté en librairie, 40 % du bilan carbone est constitué par sa production, 28 % par la librairie, 11 % par la distribution, 6 % par l’éditeur, 2 % pour la diffusion et 12 % reviennent au client (par ses déplacements).

La commission Développement durable du Syndicat de la librairie française, lors des Rencontres nationales de la librairie d’Angers, en juillet 2022, a proposé différentes pistes à suivre pour penser la librairie écoresponsable de demain. Avec des idées que l’on peut mettre en œuvre dès aujourd’hui.