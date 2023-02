Taka Takata orphelin, décès de Jo-El Azara

Trois livres jeunesse, Jacob’s Room to Choose, The Tale of Seven et Aku, ont été interdits par le gouvernement de Malaisie en janvier. La raison : les ouvrages feraient la promotion des « modes de vie LGBTQ ». En réaction, des militants des droits humains dénoncent une censure qui bâillonne la communauté LGBT, rappelant qu'elle a « toujours été marginalisée et opprimée ».