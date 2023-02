Six ouvrages en lice pour les prix de Lire à Saint-Brieuc

Après trois éditions en 2017, 2019, et 2021, Livre et lecture en Bretagne organise de nouveau à partir de janvier 2023 la quatrième édition du Prix « Facile à lire » Bretagne, soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles, la Région Bretagne, la Sofia, les quatre départements bretons, le CLPS et l’AMISEP (organismes de formation spécialisés dans le champ de l’illettrisme) et la Ligue de l’enseignement du Morbihan.