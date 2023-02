Un podcast italien sur la poétique de L’ Amie Prodigieuse 

Le podcast se compose de six épisodes dans lesquels les autrices italiennes Carolina Capria et Silvia Grasso discutent de la poétique de la tétralogie d'Elena Ferrante, en identifiant six thèmes clés pour tenter de comprendre comment cette œuvre, devenue un best-seller international, est construite.

Les thèmes abordés sont l'amitié féminine, la maternité, l'amour, le rapport au corps et le rôle des femmes.

Carolina Capria, autrice pour la télévision et écrivaine de livres pour enfants, et Silvia Grasso, philosophe féministe, réfléchissent et enquêtent également sur le féminisme, en partie inconscient, de Lila et sur la découverte de cette pensée par Lenù.

