Réforme des retraites : “Souvenons-nous du rôle social de la librairie

La librairie est une petite branche professionnelle. Quelques milliers de salariés, quelques centaines d’établissements éparpillés dans tout le pays, une poignée de milliards de chiffres d’affaires. Une profession dont on prévoit la mort à court terme depuis plusieurs années, attachée à la lecture de livres en papier, une pratique heureusement agonisante, parce que ringarde...

Nous pouvons nous en tenir à ces éléments pas très glorieux ou alors nous souvenir du rôle social que nous jouons.

Acteurs culturels majeurs ou uniques dans des villes petites et moyennes, souvent d’ailleurs les seuls acteurs privés à côté d’acteurs publics ou associatifs, nous assurons la diffusion du savoir et des arts.

Dans des quartiers ou des villes de plus grande importance, les librairies sont des commerces emblématiques ayant accompagné des générations d'habitants au fil des années, de leur naissance à leur retraite.

Nous favorisons la diffusion des débats qui traversent et bouleversent notre société dans les quartiers de nos villes et dans nos villages, nous aidons à les susciter, à les faire vivre. Lieux de rencontres et de plaisir, en un mot, il paraît même que nous sommes un commerce ESSENTIEL.

Alors quelle parole portons-nous dans l’immense débat social, sociétal (je déteste ce mot) qui agite le pays aujourd’hui ? Impossible à mon sens que nous, responsables de ces librairies, n’en portions aucun. Les syndicats de nos salariés en portent un, unanimement : non à cette réforme-là.

Et nous employeurs, libraires indépendants, porterons-nous un autre message que celui de nos salariés dont nous partageons, dans l’immense majorité des cas, l’ensemble des tâches effectuées, dans les mêmes conditions de travail ?

J’avoue pour ma part envisager avec une certaine inquiétude demander à mes salariées de 45 kilos de continuer à soulever quotidiennement des cartons frisant la moitié de leur poids, jusqu’à 67 ans pour obtenir une retraite pleine. Enfin une retraite sans décote, mais pas très pleine, en tout cas inférieure à 1200 €, puisque dans plusieurs autres établissements avant les miens, elles travaillaient à temps partiel.

Je ne l’envisage pas davantage pour l’employée de l’association qui vient faire le nettoyage de la librairie deux fois par semaine pour compléter sa pension d’invalidité.

Je ne l’envisage toujours pas plus, pas même jusqu’à 64 ans, pour les carreleurs qui ont refait le sol de la librairie ni pour les menuisiers et peintres qui m’ont aidé, avec le CNL, béni soit-il, à donner fière allure à ce modeste établissement provincial, qui eux auront peut-être les 1200 € grâce à une carrière complète à temps plein au SMIC.

Pour mes salariés, je sais en outre que je serai bien incapable de leur proposer d’autres tâches, la marge brute que m’octroient MM. Gallimard, Bolloré ou Lagardère ne permettant pas d’envisager une augmentation suffisante de la masse salariale pour embaucher en même temps d’autres salariés qui seraient chargés de ces fonctions de manutention.

Et, à peine plus jeune, mais peu bodybuildé, je n’en aurai vraisemblablement pas la force moi non plus.

Alors quoi ?

Alors je souhaite que nous puissions dire par la voix de nos représentants que nous, petits patrons de commerces de proximité, nous ne pensons ni souhaitable ni possible de faire peser le poids du vieillissement uniquement sur ceux qui vieillissent.

Je souhaite que notre profession porte cette parole d’entrepreneurs soucieux de leurs salariés et d’eux-mêmes.

Je le souhaite par conviction personnelle, mais aussi parce que je pense qu’elle rejoint celle de bien d’autres entrepreneurs de l’artisanat et du commerce qui savent eux aussi cette difficulté pour leurs salariés. Nous serions ainsi toujours fidèles à notre volonté d’être essentiels et en plus, je l’espère, exemplaires !

Éric Dumas, Libraire et gérant de librairies

Photographie : la Librairie Lettres Vives (© Lettres Vives)