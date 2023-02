Grèce : un club de lecture pour les enfants de tout le pays, et d'ailleurs

Deux séismes, de magnitudes de 7,8 et 7,5, ont frappé la Turquie et la Syrie, à la frontière entre les deux pays, le 6 février dernier. La violence de ces tremblements de terre a occasionné plus de 35.000 morts et des milliers de blessés, réduisant des villes à néant. Si l'inquiétude se dirige avant tout vers les victimes humaines, la communauté internationale prépare déjà la sauvegarde des sites et objets patrimoniaux.