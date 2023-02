Le crépuscule des Urmes Tome 1 : Le Dernier Fragment

« Une main en visière pour se protéger de l’éclat du soleil, le jeune Tzigane contemplait ce paysage étrangement inhabité. Il avait toujours cru que mourir vous ôtait toute souffrance, que seuls en éprouvaient ceux qui pleuraient votre perte.

Il avait toujours cru que son esprit errerait parmi d’autres, morts avant lui. Des images, des impressions forgées au cours des longues discussions avec Ma’Peshan, le soir auprès du feu. Comme tout cela lui semblait loin maintenant… »

Après un premier tome palpitant, Arnaud Druelle revient avec le second volet de cette belle duologie au cœur du Pays de Galles.

On retrouve Jane, endurcie par les épreuves, accompagnée par une bande de voyous toujours aussi attachante ; Azko, qui erre dans un entre-deux monde, à la recherche d’une issue de sortie, alors que les esprits et divinités tziganes le mènent vers une vérité à laquelle il ne s’apprêtait pas à faire face ; et Marcus, récemment accepté par la guilde du Dragon Rouge, où il explore des capacités magiques enfouies en lui…