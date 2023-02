Vulva Vulgaris

Que ferait une jeune fille prude si elle découvrait que sa cyprine avait des vertues exceptionnelles, voire des pouvoirs magiques ? Nine Antico @nineantico et Amina Bouajila @amina_bouajila répondent à cette question avec mordant en proposant un nouveau Bdcul délirant.

Si le scénario peine un peu à se mettre en place, une fois bien installée, l'idée principale déploie tout son potentiel humoristique et l'on se régale de la succession de situations toutes plus absurdes les unes que les autres. Sans être réducteur, cette histoire tient sur un postulat de départ abscon (et hilarant) et c'est son développement crescendo qui fait monter la mayonnaise et donne toute sa saveur à ce livre. Finalement, la psychologie des personnages ou la dramaturgie comptent moins que la surenchère comique.

Les dessins d'Amina Bouajila, qui signe ici sa première bande dessinée mais que l'on peut suivre régulièrement dans la très belle revue Biscoto, incarnent merveilleusement bien ce conte à la trivialité surréaliste. La dessinatrice développe une esthétique lorgnant vers le kitch dont les maladresses graphiques sont le sel de ces pages rutilantes, étrangement belles, bizarrement séduisantes. On retrouve un peu l'impression que peuvent donner certaines anciennes publications Elvifrance, dynamisées par une belle touche de modernité.

On sent que les autrices ont pris beaucoup de plaisir à écrire et dessiner cette histoire désopilante et nous invitent à entrer dans leur univers halluciné pour notre plus grand plaisir !