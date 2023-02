Airbnb propose une nuit aux côtés du Fantôme de l’Opéra

Classée monument historique depuis 1923, l’institution parisienne accueille près de 480.000 visiteurs par an. Des centaines de personnes font vivre ce site qui s’étend sur plusieurs édifices : Opéra Bastille, ateliers Berthier, École de danse et Académie, Palais Garnier… Ce dernier a été commandé sous le Second Empire par Napoléon III puis inauguré en 1875 pendant la Troisième République.

Mercredi 1er mars à partir de 18h, chacun pourra tenter de réserver le Graal sur le site. Premier arrivé, premier servi. Sans compter les taxes et les frais, la nuitée est à 37 €. Le tarif est un clin d’œil au numéro de la loge d’honneur qui accueillera le couple de voyageur.

La réservation comprend également une visite des coulisses avec un accès aux archives privées, lac souterrain et studios de danse. Mais aussi un cours avec l’une des ballerines, ainsi qu’un récital et un dîner dans le Foyer, pièce à l’arrière-scène où les compagnies répètent avant les spectacles.

Le duo accédera aux espaces souterrains qui sont décrits dans l’histoire originale de Gaston Leroux, publiée de septembre 1909 à janvier 1910 en feuilleton dans le quotidien Le Gaulois. L’auteur du Fantôme alterne entre policier et fantastique et s’empare de faits divers survenus dans ces lieux au XIXe et au XXe : l’incendie du tutu de la danseuse Emma Livry en 1862 ou bien la chute du grand lustre en 1896.

Il sera possible de visiter le lac artificiel situé à une dizaine de mètres sous terre. Cet espace a été conçu par Charles Garnier et creusé en 1862 sous la scène du Palais. Il a pour ambition de préserver d’une inondation l’édifice jusqu’alors érigé sur un terrain marécageux. Cette cuve voûtée de 10.000 m³, inaccessible au grand public, a inspiré l’écriture de l’ouvrage.

Véronique Dubrulle Leroux, l’arrière-petite-fille de l’auteur du roman, jouera le rôle de l’hôte sur Airbnb.

L’œuvre classique de mon arrière-grand-père a inspiré tant de personnes au fil des ans et ému de nombreux publics à travers le monde. Je suis ravie de lui rendre hommage et d’accueillir des voyageurs dans le célèbre décor du roman pour un séjour exceptionnel. - Véronique Dubrulle Leroux

Une collaboration pour rénover le site

Airbnb n’en est pas à son coup d’essai : en avril 2019, le Musée du Louvre lui ouvrait ses portes avant, en juin 2022, le Moulin Rouge.

Mais cette nuit spéciale au Palais Garnier vient surtout s’ajouter aux projets de soutien pour l’essor du tourisme patrimonial en Europe. L’application aidera à la rénovation des loges et contribuera au développement de la plateforme de streaming pour visionner les représentations.

Un contrat fructueux, car la valorisation de l’édifice et l’accessibilité à la programmation est au cœur des préoccupations, comme le rappelle le directeur général, Alexander Neef : « Si notre institution est l’héritière d’un patrimoine et de savoir-faire exceptionnels, elle souhaite faire de l’ouverture à tous les publics l’une de ses priorités pour le XXIe siècle. »

Avec une donation de 5,6 millions €, la plateforme est devenue, en 2021, le principal mécène du programme « Patrimoine et Tourisme local » de la Fondation du patrimoine, ce qui permet au passage des réductions d'impôt. Celle-ci soutiendra 200 projets de rénovation en zone rurale pendant 3 ans. Airbnb s’est également associé le 12 décembre dernier avec VMF (Vieilles Maisons Françaises) en finançant à hauteur de 40.000 € le prix de l’association.

