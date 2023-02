Il suffit parfois de se perdre À un étage près

Cet ailleurs, c’est un « étage analogue ». Un non-lieu, comme suspendu, qu’ils sont quatre à découvrir par un pur hasard. Une phrase lancée dans l’espace clos de l’ascenseur, pour combler le silence, par gêne ou par folie, et voici que la machine s’immobilise. Et les portes s’ouvrent sur cet étage fait de vide. Pas une âme qui vive, et un silence profond. Du sable partout sur le sol, des meubles renversés et sans utilité, comme sortis de leur contexte premier. Les fenêtres donnent sur la ville, mais aucun bruit de l’extérieur ne parvient à se glisser jusqu’ici.

C’est là que débarquent nos quatre personnages. On rencontre Élisa Vallonne, qui n’aurait finalement rien à faire là – elle qui a, sachons-le, une sérieuse phobie des ascenseurs. La seule raison pour justifier sa présence dans cette cage de fer, c’est l’accès barré aux escaliers.

Avec elle, Josh Koplovski, tout juste retraité. Non pas par choix, loin de là, mais bel et bien parce qu’il a été jeté par-dessus bord par la direction. D’ailleurs, sa carrière n’a rien de reluisant, puisqu’il devient nécessaire pour lui de faire un bilan : lui qui avait commencé en fanfare, il a vu ses responsabilités diminuer, et la pertinence de son travail disparaître à l’arrière-plan. Il est devenu une personne quelconque dans un monstre d’entreprise, jusqu’à perdre toute contenance.

Ensuite, Salim Fazell, jeune au diplôme prestigieux et à l’esprit pointu, dont la créativité et la capacité d’analyse auraient dû le propulser en haut de la pyramide de prestige. Pourtant, un mail la veille au soir tombe comme une sentence : rendez-vous avec la direction des ressources humaines, dès huit heures.

« Dans l’ascenseur qui les emmenait vers les hauteurs de la tour Maxa, chacun des occupants exerçait son habileté à éviter le regard des autres. » Ce n’est qu’au vingtième étage qu’apparaît le dernier membre de ce groupe : un « quadragénaire longiligne en costume gris et cravate bleue ». Un certain Michael Aaron Thomas, connu sous le surnom de « MAT », acronyme parfaitement représentatif de son environnement corporatif.

Avec ce roman, Jérôme Baccelli ouvre le champ des possibles. À un étage près est une invitation : celle qui nous mène au-delà du quotidien, au-delà des responsabilités que nous pensons avoir, des relations factices, des activités qui permettent à l’engrenage du profit de fonctionner correctement. Celle qui mène vers une humanité retrouvée. Simple. Pure, dira-t-on peut-être.

Les personnages que nous suivons dans ce récit pourraient être n’importe qui — un ami, une collègue, un membre de notre famille —, ou nous-mêmes. Ces personnes deviennent une façon d’imaginer l’échappatoire, ce moment d’infini où seul l’humain subsiste. Sans la pression de réussir, de devenir « quelqu’un », de gagner à ce jeu dicté par on ne sait qui, on ne sait où. Juste le corps et l’âme, au cœur d’un environnement vierge de toute corruption. Un lieu d’accueil, de silence, d’exploration de soi et de l’autre.

À un étage près est, finalement, une manière de raviver l’espoir. Avec une plume à la fois élégante et efficace, l’auteur parvient à ouvrir une parenthèse qui invite, à la lecture, à se demander si la vie qu’on a nous convient, nous correspond, nous satisfait réellement.

Alors ?

Alors, la solution est entre nos mains.