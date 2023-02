Éric-Emmanuel Schmitt : “La culture supprime la distance avec autrui

C’était évidemment plus essentiel d’admirer le stock de papier toilette, accumulé pour les trois prochaines années, de développer nos talents d’écriture sur les autorisations de sortie, de s’extasier sur des films de petits chats sur internet, de trier ses chaussettes par palette de couleurs ou de ne rien faire du tout et d’attendre que le confinement se termine.

« Fin 2020, avec l’aide d’un certain nombre d’artistes, j’ai commencé la série Non essentiel qui est ensuite devenue Portraits croisés. L’idée était simple : croiser des personnalités de la culture d’aujourd’hui (non essentielles) avec des œuvres, des artistes de la culture passée au sens large du terme (encore moins essentielle) », explique Sacha Goldberger.

En découlent 38 portraits où Matthieu Chedid se transforme en Charlot, Guillaume Gallienne en Molière, Zaz en Marlène Dietrich, Kev Adams en Mona Lisa, Caroline Vigneaux en Wonder Woman, Olivia Ruiz en Barbarella, Mathilda May en Colette, Bartabas en Don Quichotte, Joann Sfar en Barbe Bleue, Renaud Capucon en Buster Keaton, Irène Frain en princesse Leia, Alexandre Jardin en Dracula et bien d’autres offrent un regard ludique mais réfléchi sur la culture d’hier et d’aujourd’hui.

Éric-Emmanuel Schmitt signe un texte de présentation, qui brosse le tableau de ce projet insolite. Le voici proposé dans nos colonnes, en exclusivité :

Portraits croisés de Sacha Goldberger

Un grand bal masqué. Libre et libertaire. Fou. Sans retenue. Une fête qui célèbre les talents, valorise l’instant, abolit les différences. Un gala qui enjambe les siècles dans un mépris total de la mort.

Voilà ce à quoi nous convie Sacha Goldberger avec cette série de photographies. En la parcourant, je mesure combien il nous interroge sur ce que nous croyons évident. Et d’abord la culture. Qu’est-ce que la culture ?

Les productions de l’esprit qui influencent et changent nos vies. Dès lors, il n’existe plus de hiérarchie entre un chanteur idolâtré et un génie littéraire, un personnage filmique marquant l’imaginaire et un chef-d’œuvre muséal : Freddie Mercury, Molière, Dracula et La Joconde se tiennent côte à côte. Arts populaires et arts nobles se mêlent dans une joyeuse partie où ils oublient leurs distinctions.

Qu’est-ce que la culture ?

Ce qui supprime la distance avec autrui. Les arts détiennent la capacité de susciter l’intérêt pour ce qui diffère, l’étranger, voire le lointain, en nous dégageant une porte d’accès. Me serais-je passionné pour un vieil homme en armure sur un âne si Cervantes n’en avait pas tiré Don Quichotte, ce rêveur qui sommeille en nous et appréhende le monde selon ses fantasmes plutôt que dans sa réalité crue ?

Qu’est-ce que la culture ?

Ce qu’on transmet. En suggérant à des artistes d’aujourd’hui de jeter leur dévolu sur une figure d’hier, Sacha leur a permis de se présenter en relais. En avouant qui les inspire, ils se peignent en maillon de la chaîne et essaient, à leur tour d’inspirer. Guillaume Galienne, sociétaire de la Comédie française, se glisse dans Molière, le maître des comédiens et des dramaturges : comment mieux crier sa dévotion au théâtre ? Le violoniste Renaud Capuçon décide d’évoquer une star du muet, Buster Keaton : comment mieux indiquer qu’on parvient à communiquer des émotions en se dispensant de la langue ?

L’écrivain, Éric-Emmanuel Schmitt — votre serviteur — se transforme en compositeur, Beethoven : comment mieux signifier que la spiritualité s’exprime en mots comme en notes ? L’auteur de science-fiction Bernard Werber affiche la tronche d’Einstein jouant au pitre : comment mieux rappeler que du sérieux on arrive à extraire de la fantaisie ? L’acteur François Berléand, lui, va jusqu’à rendre un hommage ultime à son art, l’incarnation d’autrui, en s’effaçant totalement derrière l’illustre qu’il représente : on ne le décèle pas en Victor Hugo, on ne voit que Victor Hugo !

(…)

Quand je compulse ces photographies, je souris également avec tendresse: chacun de nous a confessé quelque chose de lui à cette occasion. L’une soupire : « J’aurais pu être ça », un deuxième « J’aurais voulu être ça », un troisième « Je ne serai jamais ça ». On feuillette un catalogue de rêves, de remords, de regrets, d’abandons, et le livre s’alourdit.

(…)

Nous sommes tous habitués aux séances photographiques. Une carrière publique nous mène régulièrement dans les studios où nous posons devant les objectifs. Que tentons-nous alors? De nous incarner nous-mêmes. Autant dire que nous montrons ceci, cachons cela, nous livrons ce que nous souhaitons livrer, aucun secret ne nous sera arraché. Nous proposons, le photographe dispose, cependant, au cas où il nous aurait volé quelque chose, nous ne validerons pas le cliché. Bref, nous restons dans un territoire contrôlé́.

Ici, au bal des fous, dès que l’on met un masque, on renonce à cette maîtrise. On s’offre au nouveau, à l’inattendu, à l’aventure. Grimé en Beethoven, j’ai laissé couler une colère, une douleur, une fureur que je connais parfaitement, mais que d’ordinaire je dissimule, car je ne désire pas en encombrer autrui ni y être assimilé. Ai-je raison ? Ai-je tort ?

Dans les laboratoires de photographie argentique, lesquels se raréfient à l’ère du numérique, on utilisait un produit liquide qui s’appelait le révélateur : lorsque la feuille baignait en lui, l’image prenait corps.

Aucun doute : Sacha Goldberger est un grand révélateur.

Crédits photo : Éric-Emmanuel Schmitt en Beethoven - Sacha Goldberger, autoportrait